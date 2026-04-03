Украине не ставили дедлайны по срокам вывода ВСУ из Донбасса, заявил Песков

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия не ставила Украине дедлайнов по срокам вывода войск из Донбасса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В конце марта Владимир Зеленский утверждал, что Москва якобы дала два месяца на отступление, в противном случае условия мирного соглашения изменятся в худшую сторону. Песков опроверг его слова, но отметил, что отвод украинских военных из региона поможет выйти на урегулирование конфликта.
"Для этого Зеленский должен взять на себя политическую ответственность и принять соответствующее решение. Никаких сроков здесь нет. Это нужно делать сегодня, а лучше это нужно было сделать вчера", — рассказал спикер Кремля.
По его словам, чтобы горячая фаза СВО остановилась, Украине следует выполнить это условие.
Песков ранее подчеркивал, что пауза в мирном процессе не связана с ожиданием вывода ВСУ из Донбасса: она возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке.
С начала года делегации России, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет.
