На Западе забили тревогу из-за ультиматума Путина Зеленскому

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил ультиматум Владимиру Зеленскому, пишет Daily Express.
"Путин <...> потребовал от Зеленского капитуляции, немедленно уступив всю территорию, которую он контролирует в Донецкой области в обмен на прекращение "горячей войны", — говорится в публикации.
Издание приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, что глава киевского режима должен уже сегодня принять решение по выводу украинских военных с территории Донбасса. По его словам, тот должен был взять на себя ответственность и распорядиться вывести боевиков еще вчера. Это могло бы спасти жизни многих людей и позволить остановить горячую фазу конфликта, отметил Песков.
В статье отмечается, что Украина пока отказывается выполнять это условие.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков также называл вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
