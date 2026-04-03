15:35 03.04.2026
Эксперт оценил влияние конфликта США и Ирана на доллар
Эксперт оценил влияние конфликта США и Ирана на доллар
Эксперт оценил влияние конфликта США и Ирана на доллар

Беляев: кризис из-за блокировки Ормузского пролива не повлияет на доллар

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Нефтегазовый кризис, спровоцированный блокировкой Ормузского пролива, никак не повлияет на доллар, заявил "Ленте.ру" кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
"Доллару ничего не угрожает на фоне нефтегазового кризиса, спровоцированного блокировкой Ормузского пролива из-за конфликта вокруг Ирана", - приводит интернет-издание его слова.
Беляев уточнил, что национальная валюта полностью зависит от состояния той экономики, которую она представляет, а все остальное - вторично.
Эксперт отметил, что у экономики Америки достаточно высокие темпы роста - под 3%, несмотря на все проблемы, и инфляция тоже составляет не выше 3-4%.
"И Америка как крупнейшая экономика мира наравне с Китаем занимает достаточно существенные позиции в мире в плане и экспорта, и импорта - там до 16% мирового экспорта, импорта и столько же мирового производства. Пока эти цифры существуют - доллару ничего не угрожает", - считает Беляев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
