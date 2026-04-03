Кто такой Дима Масленников: биография блогера, роман с Клавой Кокой

YouTube-блогер Дима Масленников во время фотосессии на музыкальной премии "Жара Media Awards 2025" в концертном зале "Live Арена" в Московской области

Дмитрий Масленников — фигура, хорошо знакомая современной интернет-аудитории. Видеоблогер, музыкант, телеведущий — его YouTube-каналы суммарно насчитывают свыше 17 миллионов подписчиков. Что известно о нем и помолвке с Клавой Кокой.

Биография блогера

Родился Дмитрий Андреевич Масленников в небольшом уральском городке Усть-Катав Челябинской области. Отец — физик-ядерщик Андрей Масленников, мать — юрист Наталья Масленникова. Когда Диме исполнилось семь лет, семья приняла судьбоносное решение: переезд в Москву.

В детстве Масленников увлекался нумизматикой, танцами и, конечно, учебой —прилежание принесло плоды. Школу с математическим уклоном он окончил с золотой медалью.

А в 17 лет без экзаменов, благодаря победе в олимпиаде, юноша поступил в Финансовый университет при правительстве России по специальности "финансовый инжиниринг". Правда, к моменту получения диплома в 2016 году осознал: работать по специальности он не хочет. Куда больше его манили съемки.

Свой YouTube-канал Масленников создал еще в 2014 году, будучи студентом. Но видеосъемкой увлекся еще раньше. Сначала брал камеру отца, потом купил свою. Вместе с лучшим другом он снимал ролики и выкладывал в Сеть. Правда, первые просмотры были скромными.

Повзрослев, Дмитрий взялся за YouTube всерьез. Сначала вместе с другом Александром выпускал видеообзоры — успеха не случилось. Затем пробовал силы в кулинарном проекте "Погнали приготовим" (рецепты и лайфхаки) и в формате "101 дело" — но и эти начинания не принесли громкой славы.

Видео и заброшки

Долгое время Дима Масленников находился в творческом поиске. Зато в 2016 году все изменилось. Вместе с другом блогер запустил проект "Охотник за привидениями". Идея была не нова, но интересна— бродить по заброшенным зданиям в поисках призраков и мистических явлений.

Масленников рассказывал, как однажды едва не погиб, несколько раз получал травмы и даже сталкивался с вооруженными людьми. И все это ради контента на заброшках. Но зрителей именно такая экстремальная подача зацепила. Канал стремительно набирал подписчиков, а о самом блогере заговорили всерьез.

Дмитрий не останавливался на достигнутом. Он осваивал заброшенные дома с мрачной историей, разрушенные заводы, катакомбы, бункеры и другие строения, окутанные слухами о паранормальной активности.

С каждым выпуском градус накала рос: ночевки на кладбище, экспедиции в заброшенные храмы и прочие экстремальные ситуации. В 2018 году к проекту присоединился певец Егор Крид. Вместе они посетили заброшенный кинотеатр в Испании — фото и видео той поездки вызвали настоящий ажиотаж.

С 2021 года Масленников активно осваивает и телевидение. Его приглашали в "Вечерний Ургант", "Пацанок", шоу "Двое на миллион". В 2022 году он принял участие в проекте "Импровизация". Тогда же блогер попробовал себя в качестве телеведущего — программа "Черный список" с Димой Масленниковым имела большой успех.

Роман с Клавой Кокой

А сейчас Интернет "взорвался" от новости – популярная среди молодежи певица Клава Кока выходит замуж за Масленникова. Несколько лет слухи об их отношениях витали в воздухе, и вот теперь фанаты и подписчики узнали, что у Масленникова и его избранницы все серьезно.

Артистка официально объявила о предстоящей свадьбе в своем аккаунте в соцсети. Два слова в подписи к совместным фотографиям разрушили все прежние домыслы поклонников: "Мы женимся!".

Клава и Дима дружат около десяти лет, а разговоры об их романе не утихали с 2023 года. И Масленников, и Кока долгое время категорически отрицали какие-либо романтические чувства. Певица, например, признавалась, что очень сильно любит блогера, но при этом не верила в возможность их отношений : "Диму очень люблю. Очень сильно, но отношения у нас, думаю, не сложились бы".

Особенно активно слухи разгорелись летом 2025 года, когда молодые люди оказались вместе на концерте Джастина Тимберлейка в Баку. Клава тогда выложила совместное фото с ироничной подписью: мол, хотела снимок с Джастином, а увидела "любимого блогера". Но официальных комментариев пара вновь не дала.

