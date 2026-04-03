Рейтинг@Mail.ru
Дима Масленников: биография блогера, роман с Клавой Кокой, фото
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 03.04.2026 (обновлено: 17:58 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/dima-maslennikov-biografiya-klava-koka-2085076489.html
Кто такой Дима Масленников: биография блогера, роман с Клавой Кокой
Дима Масленников: биография блогера, роман с Клавой Кокой, фото
Кто такой Дима Масленников: биография блогера, роман с Клавой Кокой
Дмитрий Масленников — фигура, хорошо знакомая современной интернет-аудитории. Видеоблогер, музыкант, телеведущий — его YouTube-каналы суммарно насчитывают свыше РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T17:49:00+03:00
2026-04-03T17:58:00+03:00
усть-катав
егор крид
джастин тимберлейк
клава кока
москва
челябинская область
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085064269_0:254:2737:1794_1920x0_80_0_0_9072a48160b5d98bcca80f80623faabc.jpg
усть-катав
москва
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085064269_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_22c070b0438a0b71af1cbc651df808c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
усть-катав, егор крид, джастин тимберлейк, клава кока, москва, челябинская область, youtube
Усть-Катав, Егор Крид, Джастин Тимберлейк, Клава Кока, Москва, Челябинская область, YouTube

Кто такой Дима Масленников: биография блогера, роман с Клавой Кокой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
YouTube-блогер Дима Масленников во время фотосессии на музыкальной премии "Жара Media Awards 2025" в концертном зале "Live Арена" в Московской области
YouTube-блогер Дима Масленников во время фотосессии на музыкальной премии Жара Media Awards 2025 в концертном зале Live Арена в Московской области
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
Дмитрий Масленников — фигура, хорошо знакомая современной интернет-аудитории. Видеоблогер, музыкант, телеведущий — его YouTube-каналы суммарно насчитывают свыше 17 миллионов подписчиков. Что известно о нем и помолвке с Клавой Кокой.

Биография блогера

Родился Дмитрий Андреевич Масленников в небольшом уральском городке Усть-Катав Челябинской области. Отец — физик-ядерщик Андрей Масленников, мать — юрист Наталья Масленникова. Когда Диме исполнилось семь лет, семья приняла судьбоносное решение: переезд в Москву.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДима Масленников
YouTube-блогер Дима Масленников во время фотосессии на музыкальной премии Жара Media Awards 2025 в концертном зале Live Арена в Московской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Дима Масленников
В детстве Масленников увлекался нумизматикой, танцами и, конечно, учебой —прилежание принесло плоды. Школу с математическим уклоном он окончил с золотой медалью.
А в 17 лет без экзаменов, благодаря победе в олимпиаде, юноша поступил в Финансовый университет при правительстве России по специальности "финансовый инжиниринг". Правда, к моменту получения диплома в 2016 году осознал: работать по специальности он не хочет. Куда больше его манили съемки.
Свой YouTube-канал Масленников создал еще в 2014 году, будучи студентом. Но видеосъемкой увлекся еще раньше. Сначала брал камеру отца, потом купил свою. Вместе с лучшим другом он снимал ролики и выкладывал в Сеть. Правда, первые просмотры были скромными.
Повзрослев, Дмитрий взялся за YouTube всерьез. Сначала вместе с другом Александром выпускал видеообзоры — успеха не случилось. Затем пробовал силы в кулинарном проекте "Погнали приготовим" (рецепты и лайфхаки) и в формате "101 дело" — но и эти начинания не принесли громкой славы.

Фото Димы Масленникова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкYouTube-блогер Дима Масленников на премьере фильма "Невероятные приключения Шурика" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
YouTube-блогер Дима Масленников на премьере фильма Невероятные приключения Шурика в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
YouTube-блогер Дима Масленников на премьере фильма "Невероятные приключения Шурика" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве

Видео и заброшки

Долгое время Дима Масленников находился в творческом поиске. Зато в 2016 году все изменилось. Вместе с другом блогер запустил проект "Охотник за привидениями". Идея была не нова, но интересна— бродить по заброшенным зданиям в поисках призраков и мистических явлений.
Масленников рассказывал, как однажды едва не погиб, несколько раз получал травмы и даже сталкивался с вооруженными людьми. И все это ради контента на заброшках. Но зрителей именно такая экстремальная подача зацепила. Канал стремительно набирал подписчиков, а о самом блогере заговорили всерьез.
Дмитрий не останавливался на достигнутом. Он осваивал заброшенные дома с мрачной историей, разрушенные заводы, катакомбы, бункеры и другие строения, окутанные слухами о паранормальной активности.
С каждым выпуском градус накала рос: ночевки на кладбище, экспедиции в заброшенные храмы и прочие экстремальные ситуации. В 2018 году к проекту присоединился певец Егор Крид. Вместе они посетили заброшенный кинотеатр в Испании — фото и видео той поездки вызвали настоящий ажиотаж.
С 2021 года Масленников активно осваивает и телевидение. Его приглашали в "Вечерний Ургант", "Пацанок", шоу "Двое на миллион". В 2022 году он принял участие в проекте "Импровизация". Тогда же блогер попробовал себя в качестве телеведущего — программа "Черный список" с Димой Масленниковым имела большой успех.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Клава Кока на премьере фильма "Невероятные приключения Шурика" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Клава Кока на премьере фильма Невероятные приключения Шурика в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Клава Кока на премьере фильма "Невероятные приключения Шурика" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве

Роман с Клавой Кокой

А сейчас Интернет "взорвался" от новости – популярная среди молодежи певица Клава Кока выходит замуж за Масленникова. Несколько лет слухи об их отношениях витали в воздухе, и вот теперь фанаты и подписчики узнали, что у Масленникова и его избранницы все серьезно.
Артистка официально объявила о предстоящей свадьбе в своем аккаунте в соцсети. Два слова в подписи к совместным фотографиям разрушили все прежние домыслы поклонников: "Мы женимся!".
© Фото : соцсети Клавы КокаКлава Кока
Клава Кока - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© Фото : соцсети Клавы Кока
Клава Кока
Клава и Дима дружат около десяти лет, а разговоры об их романе не утихали с 2023 года. И Масленников, и Кока долгое время категорически отрицали какие-либо романтические чувства. Певица, например, признавалась, что очень сильно любит блогера, но при этом не верила в возможность их отношений: "Диму очень люблю. Очень сильно, но отношения у нас, думаю, не сложились бы".
Особенно активно слухи разгорелись летом 2025 года, когда молодые люди оказались вместе на концерте Джастина Тимберлейка в Баку. Клава тогда выложила совместное фото с ироничной подписью: мол, хотела снимок с Джастином, а увидела "любимого блогера". Но официальных комментариев пара вновь не дала.
© Фото : соцсети Клавы КокаКлава Кока и Дима Масленников
Клава Кока и Дима Масленников - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© Фото : соцсети Клавы Кока
Клава Кока и Дима Масленников
И вот 3 апреля певица решилась опубликовать снимки с помолвочным кольцом. Кстати, до этого судьбоносного объявления у Клавы Коки было три публичных романа. Самыми продолжительными стали отношения с Дмитрием Курышкиным, они длились пять лет, вплоть до 2018 года. Причиной расставания, по словам певицы, стали ревность со стороны избранника и ее собственные карьерные амбиции.
 
Усть-КатавЕгор КридДжастин ТимберлейкКлава КокаМоскваЧелябинская областьYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала