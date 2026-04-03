Новое заявление Трампа об Иране вызвало ярость на Западе

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Агрессивный подход президента США Дональда Трампа в отношении Ирана не сработает, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X.
"Похоже, единственная стратегия Трампа заключается в оказании максимального давления в надежде добиться выгодной сделки", — говорится в публикации.
По его словам, проблема заключается в том, что такой подход представляет собой угрозу самому существованию Ирана, американская дипломатия воспринимается как обманчивая, а заключаемые ею соглашения —бессмысленными.
В пятницу Трамп потребовал от властей Ирана немедленной сделки, пригрозив уничтожить мосты и электростанции страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории исламской республики, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
На Западе раскрыли, какой сюрприз Трамп устроил Зеленскому
