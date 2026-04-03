07:01 03.04.2026
Новые дела о геноциде народа БССР готовятся для передачи в суд
МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Новые дела в отношении совершавших геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны готовятся для передачи в суд в этом году, заявил РИА Новости заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры Белоруссии по уголовному делу о геноциде Сергей Шикунец.
"Безусловно, в этом году будут направляться в суд дела в отношении других карателей. В этом направлении ведется активная работа", - сказал Шикунец.
Он напомнил, что семь дел в отношении карателей уже направлены в Верховный суд, по шести из них уже постановлены обвинительные приговоры без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Еще одно дело сейчас рассматривается в суде.
Шикунец обратил внимание, что мало просто собрать факты о преступной деятельности карателя.
"Мы должны составить обвинение в рамках современного уголовного права и доказать непосредственную причастность к уничтожению мирных граждан - личное участие либо участие через преступный приказ своим подчиненным", - подчеркнул он.
Заместитель руководителя следственной группы добавил, что прежде чем направить дело в суд, нужно убедиться, что этот конкретный нацист или пособник нацистов не привлекался к уголовной ответственности за содеянное, ведь нельзя привлечь дважды к ответственности за одно и то же преступление.
"И это на сегодня довольно сложный процесс, в том числе из-за ослабленного не по нашей вине международного сотрудничества", - подчеркнул он.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. В Генпрокуроре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.
