Новые дела о геноциде народа БССР готовятся для передачи в суд

МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Новые дела в отношении совершавших геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны готовятся для передачи в суд в этом году, заявил РИА Новости заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры Белоруссии по уголовному делу о геноциде Сергей Шикунец.

"Безусловно, в этом году будут направляться в суд дела в отношении других карателей. В этом направлении ведется активная работа", - сказал Шикунец.

Он напомнил, что семь дел в отношении карателей уже направлены в Верховный суд, по шести из них уже постановлены обвинительные приговоры без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Еще одно дело сейчас рассматривается в суде.

Шикунец обратил внимание, что мало просто собрать факты о преступной деятельности карателя.

"Мы должны составить обвинение в рамках современного уголовного права и доказать непосредственную причастность к уничтожению мирных граждан - личное участие либо участие через преступный приказ своим подчиненным", - подчеркнул он.

Заместитель руководителя следственной группы добавил, что прежде чем направить дело в суд, нужно убедиться, что этот конкретный нацист или пособник нацистов не привлекался к уголовной ответственности за содеянное, ведь нельзя привлечь дважды к ответственности за одно и то же преступление.

"И это на сегодня довольно сложный процесс, в том числе из-за ослабленного не по нашей вине международного сотрудничества", - подчеркнул он.