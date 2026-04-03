Путин повысил зарплату чиновникам Главного управления спецпрограмм

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин повысил должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение начальнику Главного управления специальных программ президента РФ и его заместителям, соответствующий указ был опубликован в пятницу.
Согласно документу, были внесены изменения в указ "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих". Новым указом был повышен должностной оклад начальника главного управления специальных программ президента РФ – с 32 973 рублей до 46 569 рублей. А его ежемесячное денежное поощрение увеличилось с 3,7 должностных окладов до 4,2.
"Внести в указ президента РФ от 25 июля 2006 года №763 "О денежном содержании федеральных гражданских служащих"… следующие изменения: позицию "Начальник главного управления, [должностной оклад] 32 973, [ежемесячное денежное поощрение] 3,7" заменить позицией следующего содержания: "Начальник главного управления, [должностной оклад] 46 569, [ежемесячное денежное поощрение] 4,2", - говорится в документе.
Также президент РФ повысил оклад заместителя начальника главного управления с 31 845 рублей до 37 597 рублей и его ежемесячное денежное поощрение - с двух до 3,7 должностных окладов.
Кроме того, Путин дополнил указ "Вопросы главного управления специальных программ президента РФ". В документ был добавлен пункт о том, что начальник Главного управления специальных программ президента РФ и его заместители приравниваются по уровню материального обеспечения, условиям социально-бытового обслуживания и оказания медицинской помощи соответственно к федеральному министру и его заместителям.
