Четыре группы детей из Челябинской области ехали в поезде во время ЧП

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр - РИА Новости. Четыре группы детей из Челябинской области - 60 человек - ехали в поезде Москва-Челябинск, вагоны которого сошли с рельсов в Ульяновской области, серьезно пострадавших среди детей нет, сообщил челябинский губернатор Алексей Текслер.
"В пассажирском поезде №302 находились четыре организованные группы детей из Челябинской области: всего 60 воспитанников. На данный момент серьезно пострадавших среди детей нет, ситуация по всем группам находится на контроле", - написал глава региона в своем канале в Max.
Он уточнил, что в поезде находились дети театрального коллектива "Экспрессия" Центра воспитательной работы "Истоки". "В составе группы 11 детей в возрасте от 10 до 14 лет и 5 взрослых. По имеющимся данным, вагон, в котором они ехали, не переворачивался. Сейчас группа направляется на электричке в Ульяновск", - пояснил он.
Также, по данным Текслера, в поезде ехал коллектив "Веснушки" ДК Маяковского из поселка Старокамышинск Копейского городского округа, это 23 ребенка в возрасте от 10 до 13 лет и 4 взрослых. "По информации министерства образования, серьезных травм у детей нет. Группа ехала во втором вагоне, при этом сошедшие вагоны находились в другой части состава. По словам сопровождающих, дети в основном испугались. В дальнейшем их планируется пересадить на другой поезд", - отметил он.
Еще одна организованная группа - школьники из Златоуста, сообщил Текслер. "В составе группы 19 детей и 3 сопровождающих: 16 учащихся 10 класса и 2 учащихся 11-го класса инженерных губернаторских классов школы № 90, а также один ученик 8 класса школы № 10. Дети возвращались из профориентационной поездки на каникулы. По информации министерства образования и науки Челябинской области, состояние всех детей удовлетворительное. У одного ребенка есть подозрение на перелом руки, ему оказана первая помощь, на место прибыла скорая помощь. Кроме того, вместе с группой в поезде находился один родитель с двумя детьми - дошкольником и первоклассником, однако они не входили в состав организованной группы", - написал он.
Среди пассажиров поезда также находились спортсмены, занимающиеся в спортивном объединении "Фехтование" дворца пионеров и школьников им. Крупской - это 7 несовершеннолетних фехтовальщиков и их тренер, пояснил губернатор. По информации министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, никто из них не пострадал, повреждений нет. Дети находятся в безопасности.
Все организованные группы находятся на связи с сопровождающими, профильными ведомствами и оперативными службами, отметил глава региона.
Семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области утром 3 апреля. По данным Минздрава РФ, пострадали 24 человека, в том числе 4 детей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.