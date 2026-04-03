Четыре группы детей из Челябинской области ехали в поезде во время ЧП

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр - РИА Новости. Четыре группы детей из Челябинской области - 60 человек - ехали в поезде Москва-Челябинск, вагоны которого сошли с рельсов в Ульяновской области, серьезно пострадавших среди детей нет, сообщил челябинский губернатор Алексей Текслер.

Среди пассажиров поезда также находились спортсмены, занимающиеся в спортивном объединении "Фехтование" дворца пионеров и школьников им. Крупской - это 7 несовершеннолетних фехтовальщиков и их тренер, пояснил губернатор. По информации министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, никто из них не пострадал, повреждений нет. Дети находятся в безопасности.