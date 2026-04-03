Монахи из Индии прибыли на буддийский фестиваль благой удачи в Москву

Буддийские монахи во время ритуального богослужения в честь открытия буддийского Cахюусана дугана

Буддийские монахи во время ритуального богослужения в честь открытия буддийского Cахюусана дугана

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Официальная делегация тантрического монастыря традиции тибетского буддизма Гьюдмед прибыла в Москву из Индии для участия в буддийском фестивале благой удачи, рассказала РИА Новости директор буддийского фонда "Наланда" Юлия Жиронкина.

"Монахи уже приехали, мы их встретили. Фестиваль начинается 4 числа", – сообщила она РИА Новости.

Мероприятие пройдет с 4 по 15 апреля в ДК "Рассвет" в Столярном переулке. Его организаторами станут фонд "Наланда" и буддийский центр "Ганден Тендар Линг".

В рамках фестиваля состоится фотовыставка российского фотографа Айлан Оюн, неоднократно посещавшей расположенный в индийском штате Карнатака монастырь. Также 12 апреля пройдет лекция профессора биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, психофизиолога Александра Каплана.

Фестиваль благой удачи завершится церемонией благословения животных, которую возглавит духовный глава делегации монастыря Гьюдмед геше-нгарампа Церинг Пунцог. После завершения мероприятия в Москве аналогичный фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге.