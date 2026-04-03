18:11 03.04.2026
Монахи из Индии прибыли на буддийский фестиваль благой удачи в Москву
Никита Бизин
Монахи из Индии прибыли на буддийский фестиваль благой удачи в Москву

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Официальная делегация тантрического монастыря традиции тибетского буддизма Гьюдмед прибыла в Москву из Индии для участия в буддийском фестивале благой удачи, рассказала РИА Новости директор буддийского фонда "Наланда" Юлия Жиронкина.
"Монахи уже приехали, мы их встретили. Фестиваль начинается 4 числа", – сообщила она РИА Новости.
Мероприятие пройдет с 4 по 15 апреля в ДК "Рассвет" в Столярном переулке. Его организаторами станут фонд "Наланда" и буддийский центр "Ганден Тендар Линг".
В рамках фестиваля состоится фотовыставка российского фотографа Айлан Оюн, неоднократно посещавшей расположенный в индийском штате Карнатака монастырь. Также 12 апреля пройдет лекция профессора биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, психофизиолога Александра Каплана.
Фестиваль благой удачи завершится церемонией благословения животных, которую возглавит духовный глава делегации монастыря Гьюдмед геше-нгарампа Церинг Пунцог. После завершения мероприятия в Москве аналогичный фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге.
Северную столицу делегация Гьюдмеда посетит по личному приглашению Буды Бадмаева - настоятеля исторического санкт-петербургского буддийского дацана "Гунзэчойнэй", копия которого строится в Непале на родине Будды в Лумбини.
