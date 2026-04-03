Кенийский боксер умер после боя в возрасте 38 лет

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кенийский боксер Джейкоб Ойоко скончался после поединка в возрасте 38 лет, сообщает Kenyans со ссылкой на заявление Кенийской комиссии по профессиональному боксу (KPBC).

Отмечается, что после трагедии была сформирована независимая комиссия с медицинскими экспертами, юристами и высокопоставленными деятелями бокса, которые будут сотрудничать с органами безопасности для выяснения приведших к смерти Ойоко обстоятельств.