Кенийский боксер умер после боя в возрасте 38 лет
Кенийский боксер Джейкоб Ойоко скончался после поединка в возрасте 38 лет, сообщает Kenyans со ссылкой на заявление Кенийской комиссии по профессиональному...
2026-04-03T15:14:00+03:00
единоборства
спорт
кения
бокс
РИА Новости Спорт
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кенийский боксер Джейкоб Ойоко скончался после поединка в возрасте 38 лет, сообщает Kenyans со ссылкой на заявление Кенийской комиссии по профессиональному боксу (KPBC).
Спортсмен был госпитализирован 28 марта после боя против Джулиуса Окуручи в округе Какамега (Кения
). Перед смертью боксера в соцсетях появилось видео с поединка, на котором Ойоко, не пытаясь защититься, пропускает множество ударов. Как заявили в KPBC, после боя пострадавшему провели сердечно-легочную реанимацию и доставили в больницу, в которой Ойоко скончался 29 марта.
Отмечается, что после трагедии была сформирована независимая комиссия с медицинскими экспертами, юристами и высокопоставленными деятелями бокса, которые будут сотрудничать с органами безопасности для выяснения приведших к смерти Ойоко обстоятельств.