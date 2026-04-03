Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
10:57 03.04.2026 (обновлено: 10:58 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/biznes-2084936279.html
Названы регионы России, где женщины активнее всего ведут бизнес
Москва лидирует по количеству женщин-предпринимателей среди российских регионов, однако по масштабам оборота бизнеса в лидерах находятся Калмыкия,... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T10:57:00+03:00
2026-04-03T10:58:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931774214_0:126:3022:1826_1920x0_80_0_0_4a2100341016adf9e48009362f70062f.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931774214_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f47645bb595101275493d93f54b59d7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© iStock.com / shapechargeДевушка работает за планшетом
Девушка работает за планшетом - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© iStock.com / shapecharge
Девушка работает за планшетом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Москва лидирует по количеству женщин-предпринимателей среди российских регионов, однако по масштабам оборота бизнеса в лидерах находятся Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Ингушетия, говорится в исследовании компании "Мое дело" для РИА Новости.
"По количеству женщин-предпринимательниц ожидаемо лидирует Москва, но по оборотам в топ вышли регионы: Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия", - отмечает сооснователь и директор по продукту бухгалтерии для бизнеса "Мое дело" Анастасия Моргунова.
Большую роль в развитии женского предпринимательства играют федеральные и региональные меры поддержки, добавляет она. Эти меры помогают сохранять высокую долю женщин, являющихся ИП. Также развитию женского предпринимательства способствуют менторские и образовательные программы.
В топ ниш, где, по мнению опрошенных, женщины открывают бизнес, традиционно вошли красота и здоровье (96%), образование (82%) и торговля на маркетплейсах (76%). По мнению почти двух третей россиян (62%), женщины предпочитают открывать свое дело в сфере услуг.
При этом почти половина ассоциирует женщин с онлайн-проектами и маркетингом (44%). Еще 22% считают женской финансово-инвестиционную сферу. Называли опрошенные и традиционно мужские отрасли работы: логистику, транспорт, промышленность, строительство, ИТ (20%).
Как показало исследование, у общества есть негласные ожидания от женщин-предпринимателей. Практически у двух третей респондентов (60%) сохранился стереотип, что женщины используют как козырь свою внешность. Респонденты называли и другие черты, которые считают типично женскими: мягкость и дипломатичность (62%), эмоциональность (36%).
Многие россияне уверены, что у женщин и мужчин отличается и стиль ведения бизнеса. Так, 44% уверены, что предпринимательницы больше заботятся о команде. Еще 40% отметили осторожность и склонность избегать риска, а 28% - более взвешенный подход к финансовой части. Четверть опрошенных уверены, что женщины, являющиеся ИП, чаще поддерживают социальную повестку.
Некоторые качества, свойственные женщинам, по мнению опрошенных, становятся преимуществом при ведении бизнеса. В первую очередь это способность быстро адаптироваться в кризисных ситуациях (56% опрошенных). Самой сильной женской чертой 52% россиян считают умение договариваться и приходить к компромиссам.
Еще 42% отметили способность женщин находить нестандартные решения. Кроме того, женщины-предприниматели, по мнению россиян, лучше работают с коллективом и могут снизить напряжение внутри команды (42%). Каждый пятый замечает способность предпринимательниц сохранять ключевых сотрудников.
В опросе компании приняли участие 2 400 респондентов из разных регионов России - мужчины и женщины, представляющие малый и средний бизнес.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала