Названы регионы России, где женщины активнее всего ведут бизнес

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Москва лидирует по количеству женщин-предпринимателей среди российских регионов, однако по масштабам оборота бизнеса в лидерах находятся Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Ингушетия, говорится в исследовании компании "Мое дело" для РИА Новости.

"По количеству женщин-предпринимательниц ожидаемо лидирует Москва, но по оборотам в топ вышли регионы: Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия", - отмечает сооснователь и директор по продукту бухгалтерии для бизнеса "Мое дело" Анастасия Моргунова.

Большую роль в развитии женского предпринимательства играют федеральные и региональные меры поддержки, добавляет она. Эти меры помогают сохранять высокую долю женщин, являющихся ИП. Также развитию женского предпринимательства способствуют менторские и образовательные программы.

В топ ниш, где, по мнению опрошенных, женщины открывают бизнес, традиционно вошли красота и здоровье (96%), образование (82%) и торговля на маркетплейсах (76%). По мнению почти двух третей россиян (62%), женщины предпочитают открывать свое дело в сфере услуг.

При этом почти половина ассоциирует женщин с онлайн-проектами и маркетингом (44%). Еще 22% считают женской финансово-инвестиционную сферу. Называли опрошенные и традиционно мужские отрасли работы: логистику, транспорт, промышленность, строительство, ИТ (20%).

Как показало исследование, у общества есть негласные ожидания от женщин-предпринимателей. Практически у двух третей респондентов (60%) сохранился стереотип, что женщины используют как козырь свою внешность. Респонденты называли и другие черты, которые считают типично женскими: мягкость и дипломатичность (62%), эмоциональность (36%).

Многие россияне уверены, что у женщин и мужчин отличается и стиль ведения бизнеса. Так, 44% уверены, что предпринимательницы больше заботятся о команде. Еще 40% отметили осторожность и склонность избегать риска, а 28% - более взвешенный подход к финансовой части. Четверть опрошенных уверены, что женщины, являющиеся ИП, чаще поддерживают социальную повестку.

Некоторые качества, свойственные женщинам, по мнению опрошенных, становятся преимуществом при ведении бизнеса. В первую очередь это способность быстро адаптироваться в кризисных ситуациях (56% опрошенных). Самой сильной женской чертой 52% россиян считают умение договариваться и приходить к компромиссам.

Еще 42% отметили способность женщин находить нестандартные решения. Кроме того, женщины-предприниматели, по мнению россиян, лучше работают с коллективом и могут снизить напряжение внутри команды (42%). Каждый пятый замечает способность предпринимательниц сохранять ключевых сотрудников.