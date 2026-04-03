Белорусские СМИ предупредили о появлении фейковых YouTube-каналов
Белорусские госагентство Белта и телеканал ОНТ предупредили свою аудиторию, что появились их фейковые YouTube-каналы вместо удаленных официальных. РИА Новости, 03.04.2026
МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Белорусские госагентство Белта и телеканал ОНТ предупредили свою аудиторию, что появились их фейковые YouTube-каналы вместо удаленных официальных.
"Если вам попадется канал с таким же названием (Белта - ред.), знайте - это клон. Будьте бдительны и не верьте фальшивым аккаунтам", - обратилось агентство Белта к читателям.
Телеканал ОНТ на своем сайте также сообщил, что "в Сети уже появились фейковые каналы". "Будьте внимательны и не ведитесь на подделки", - подчеркивается в сообщении.
Телеканал также уточнил, что при попытке открыть удаленные официальные YouTube-каналы на экранах появляется лишь стандартная системная заглушка. "Надпись сухо гласит, что аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube. При этом никаких дополнительных разъяснений, ссылок на конкретные спорные ролики или сроков возможной апелляции платформа традиционно не предоставила", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "подобная блокировка означает не просто временное ограничение доступа, а полное физическое удаление с серверов огромных архивов новостных выпусков, аналитических программ и документальных циклов, которые накапливались годами и собирали десятки миллионов просмотров". Телеканал обращает внимание, что удаление сразу трех главных информационных ресурсов страны стало самым масштабным актом цифровой модерации со стороны корпорации Google в отношении белорусского медиа-поля за последнее время.
Между тем крупные прогосударственные Telegram-каналы Белоруссии запустили анонимный вопрос о том, поддерживают ли их читатели предложение заблокировать YouTube на территории Белоруссии.
Ранее в пятницу стало известно, что администрация видеохостинга удалила YouTube-каналы белорусских госСМИ Белта, ОНТ, СТВ. Агентство Белта заявило, что удаление каналов произошло из-за санкций, однако отметило, что оно не находится под санкциями.
Министерство информации Белоруссии заявило, что негативно оценивает этот недружественный и безосновательный шаг со стороны видеоплатформы и оставляет за собой право на принятие необходимых мер реагирования. Белорусский союз журналистов призвал парламент и министерство информации принять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов белорусских журналистов. В союзе подчеркнули, что будут "настаивать на применении самых жестких симметричных и асимметричных мер против информационных врагов".
