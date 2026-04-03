Белорусский союз журналистов настаивает на жестких мерах против Youtube

МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Белорусский союз журналистов (БСЖ) из-за удаления YouTube-каналов ряда белорусских государственных СМИ будет настаивать на самых жестких симметричных и асимметричных мерах со стороны Белоруссии, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале БСЖ.

"БСЖ будет настаивать на применении самых жестких симметричных и асимметричных мер против наших информационных врагов", - отмечается там.

В сообщении приводятся слова председателя правления союза Андрея Кривошеева, который заявил, что "Белорусский союз журналистов возмущен актом информационного вандализма и политически мотивированной цензуры со стороны антисоциальной платформы YouTube ".

"Хостинг жалок в своей ущербной белорусофобской позиции. Призываем наших коллег в парламенте и министерстве информации принять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов белорусских журналистов", - приводит его слова Telegram-канал.

Кривошеев также отметил, что белорусское национальное медиасообщество продолжит говорить со своим белорусским народом на других платформах.

"Со своей стороны обязуемся проинформировать наших партнёров — членов независимых журналистских сообществ - о новой фазе информационной войны против Беларуси . Мы не боимся. Мы заблаговременно выстроили альтернативные каналы продвижения нашей правды через ресурсы союзников по ШОС БРИКС+ , BRJN (международная медиаплатформа "Один пояс — один путь" - ред.)… глобального большинства", - подчеркнул он.

Ранее в пятницу стало известно, что администрация видеохостинга удалила YouTube-каналы белорусских госСМИ Белта, ОНТ, СТВ. Агентство Белта заявило, что удаление каналов произошло из-за санкций, однако отметило, что оно не находится под санкциями.