Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 03.04.2026 (обновлено: 22:31 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/belorussiya-2085128210.html
Белорусский союз журналистов настаивает на жестких мерах против Youtube
в мире
youtube
белоруссия
шос
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg
https://ria.ru/20260403/youtube-2085125261.html
https://ria.ru/20260403/belorussiya-2085125440.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_56f861e86fe33f5002e478830884f573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Белорусский союз журналистов (БСЖ) из-за удаления YouTube-каналов ряда белорусских государственных СМИ будет настаивать на самых жестких симметричных и асимметричных мерах со стороны Белоруссии, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале БСЖ.
"БСЖ будет настаивать на применении самых жестких симметричных и асимметричных мер против наших информационных врагов", - отмечается там.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
YouTube удалил государственные каналы Белоруссии Белта, ОНТ и СТВ
3 апреля, 21:07
В сообщении приводятся слова председателя правления союза Андрея Кривошеева, который заявил, что "Белорусский союз журналистов возмущен актом информационного вандализма и политически мотивированной цензуры со стороны антисоциальной платформы YouTube".
"Хостинг жалок в своей ущербной белорусофобской позиции. Призываем наших коллег в парламенте и министерстве информации принять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов белорусских журналистов", - приводит его слова Telegram-канал.
Кривошеев также отметил, что белорусское национальное медиасообщество продолжит говорить со своим белорусским народом на других платформах.
"Со своей стороны обязуемся проинформировать наших партнёров — членов независимых журналистских сообществ - о новой фазе информационной войны против Беларуси. Мы не боимся. Мы заблаговременно выстроили альтернативные каналы продвижения нашей правды через ресурсы союзников по ШОС, БРИКС+, BRJN (международная медиаплатформа "Один пояс — один путь" - ред.)… глобального большинства", - подчеркнул он.
Ранее в пятницу стало известно, что администрация видеохостинга удалила YouTube-каналы белорусских госСМИ Белта, ОНТ, СТВ. Агентство Белта заявило, что удаление каналов произошло из-за санкций, однако отметило, что оно не находится под санкциями.
Министерство информации Белоруссии заявило, что негативно оценивает этот недружественный и безосновательный шаг со стороны видеоплатформы и оставляет за собой право на принятие необходимых мер реагирования.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Мининформ Белоруссии прокомментировало удаление YouTube-канала БелТА
3 апреля, 21:10
 
В миреYouTubeБелоруссияШОСБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала