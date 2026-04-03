Следствие в Белоруссии выявило еще 104 деревни, разделившие судьбу Хатыни

Мемориальная плита "Стены памяти" с названием концентрационных лагерей и мест массового уничтожения людей на территории Белоруссии на мемориальном архитектурно-скульптурном комплексе "Хатынь"

МИНСК, 3 апр – РИА Новости. В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны установлено 3668 ранее неизвестных сельских населенных пунктов, сожженных нацистами, в том числе 104 новые "сестры Хатыни", сообщил РИА Новости заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры Белоруссии по данному уголовному делу Сергей Шикунец.

"В ходе расследования уголовного дела о геноциде установлено 3668 ранее неизвестных сельских населенных пунктов в Беларуси , которые в годы войны были сожжены полностью либо частично, в том числе вместе с жителями", - сказал Шикунец.

Он уточнил, что до начала расследования было известно о 9200 таких населенных пунктах, сейчас их не менее 12868.

"Из них - 104 новые "сестры Хатыни", то есть деревни были сожжены дотла вместе с жителями и не возродились после окончания войны. В школе нас учили, что в Беларуси 186 "сестер Хатыни". Так вот теперь известно, что таких деревень в Беларуси было не менее 290", - подчеркнул собеседник агентства.

Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. В Генпрокуроре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.