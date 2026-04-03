Следствие в Белоруссии выявило еще 104 деревни, разделившие судьбу Хатыни

МИНСК, 3 апр – РИА Новости. В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны установлено 3668 ранее неизвестных сельских населенных пунктов, сожженных нацистами, в том числе 104 новые "сестры Хатыни", сообщил РИА Новости заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры Белоруссии по данному уголовному делу Сергей Шикунец.
"В ходе расследования уголовного дела о геноциде установлено 3668 ранее неизвестных сельских населенных пунктов в Беларуси, которые в годы войны были сожжены полностью либо частично, в том числе вместе с жителями", - сказал Шикунец.
Он уточнил, что до начала расследования было известно о 9200 таких населенных пунктах, сейчас их не менее 12868.
"Из них - 104 новые "сестры Хатыни", то есть деревни были сожжены дотла вместе с жителями и не возродились после окончания войны. В школе нас учили, что в Беларуси 186 "сестер Хатыни". Так вот теперь известно, что таких деревень в Беларуси было не менее 290", - подчеркнул собеседник агентства.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. В Генпрокуроре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.
Верховный суд Белоруссии уже вынес приговоры в отношении шести карателей, действовавших на белорусской территории в годы войны. Все приговоры были вынесены без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Еще одно уголовное дело сейчас рассматривается в суде.
