Следствие в Белоруссии выявило еще 104 деревни, разделившие судьбу Хатыни - РИА Новости, 03.04.2026
01:20 03.04.2026
Следствие в Белоруссии выявило еще 104 деревни, разделившие судьбу Хатыни
Следствие в Белоруссии выявило еще 104 деревни, разделившие судьбу Хатыни - РИА Новости, 03.04.2026
Следствие в Белоруссии выявило еще 104 деревни, разделившие судьбу Хатыни
В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны установлено 3668 ранее неизвестных сельских населенных... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T01:20:00+03:00
2026-04-03T01:20:00+03:00
белоруссия
минск
в мире, белоруссия, минск
В мире, Белоруссия, Минск
Следствие в Белоруссии выявило еще 104 деревни, разделившие судьбу Хатыни

РИА Новости: в Белоруссии выявили еще 104 деревни, разделившие судьбу Хатыни

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМемориальная плита "Стены памяти" с названием концентрационных лагерей и мест массового уничтожения людей на территории Белоруссии на мемориальном архитектурно-скульптурном комплексе "Хатынь"
Мемориальная плита Стены памяти с названием концентрационных лагерей и мест массового уничтожения людей на территории Белоруссии на мемориальном архитектурно-скульптурном комплексе Хатынь - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Мемориальная плита "Стены памяти" с названием концентрационных лагерей и мест массового уничтожения людей на территории Белоруссии на мемориальном архитектурно-скульптурном комплексе "Хатынь". Архивное фото
МИНСК, 3 апр – РИА Новости. В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны установлено 3668 ранее неизвестных сельских населенных пунктов, сожженных нацистами, в том числе 104 новые "сестры Хатыни", сообщил РИА Новости заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры Белоруссии по данному уголовному делу Сергей Шикунец.
"В ходе расследования уголовного дела о геноциде установлено 3668 ранее неизвестных сельских населенных пунктов в Беларуси, которые в годы войны были сожжены полностью либо частично, в том числе вместе с жителями", - сказал Шикунец.
В Белоруссии назвали сохранение памяти о Хатыни прививкой от войны
22 марта, 13:35
Он уточнил, что до начала расследования было известно о 9200 таких населенных пунктах, сейчас их не менее 12868.
"Из них - 104 новые "сестры Хатыни", то есть деревни были сожжены дотла вместе с жителями и не возродились после окончания войны. В школе нас учили, что в Беларуси 186 "сестер Хатыни". Так вот теперь известно, что таких деревень в Беларуси было не менее 290", - подчеркнул собеседник агентства.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. В Генпрокуроре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.
Верховный суд Белоруссии уже вынес приговоры в отношении шести карателей, действовавших на белорусской территории в годы войны. Все приговоры были вынесены без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Еще одно уголовное дело сейчас рассматривается в суде.
ФСБ рассекретила архивные документы о концлагере "Майданек"
27 января, 00:30
 
