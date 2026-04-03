https://ria.ru/20260403/banki-2084999698.html
ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк сообщили о штатной работе своих систем
ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк сообщили о штатной работе своих систем - РИА Новости, 03.04.2026
ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк сообщили о штатной работе своих систем
Системы ВТБ, Т-Банка и Альфа-банка работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах кредитных организаций. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T13:54:00+03:00
2026-04-03T13:54:00+03:00
2026-04-03T13:54:00+03:00
сбербанк россии
россия
альфа-банк
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940750635_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_95157269308ac2ac7bc4c7f624b3fa42.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940750635_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_86a048068144a581965b82a50daf003b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, россия, альфа-банк, втб (банк)
Сбербанк России, Россия, Альфа-банк, ВТБ (банк)
ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк сообщили о штатной работе своих систем
РИА Новости: ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк сообщили о штатной работе своих систем
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Системы ВТБ, Т-Банка и Альфа-банка работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах кредитных организаций.
Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости выяснил, что сбои наблюдались в работе мобильного приложения Сбербанка
, покупки не получалось оплатить ни картой, ни через QR-код, ни по Bluetooth. Сбои наблюдались также в работе ВТБ, Т-Банка и Альфа-банка
. Позже Сбербанк сообщил о полном восстановлении доступа ко всем своим сервисам.
"Все системы Т-Банка работают штатно", - сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. При этом у некоторых клиентов могут возникать неуспешные операции при использовании карт в эквайринговой или банкоматной сети других банков по несвязанным с работой Т-Банка причинам, указали там.
"В Альфа-банке сбоя нет. Все работает как обычно", - заявили агентству в пресс-службе кредитной организации.
"Все системы ВТБ работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе ВТБ.