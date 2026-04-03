Балицкий назвал причину отключения света в южной части Запорожской области

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Атака ВСУ на энергооборудование Запорожской области стала причиной отключения света в южной части региона, идут восстановительные работы, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Причиной отключения электроснабжения стала атака со стороны противника на энергетическое оборудование региона", - добавил он.

Отмечается, что идет координация работы всех электросетевых компаний региона для скорейшей стабилизации электроснабжения, кратковременные отключения в ходе ремонтных работ могут повторяться.