В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ на поселок Октябрьский Белгородской области, ему оказали медпомощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что в селе Красный Октябрь БПЛА атаковал автобус, повредив кузов и разбив стекла. В селе Никольское два беспилотника нанесли удар по частному дому, из-за выбиты окна, посечена кровля, пробита крыша хозпостройки, подчеркнул Гладков.