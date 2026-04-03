В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ
Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ на поселок Октябрьский Белгородской области, ему оказали медпомощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T22:06:00+03:00
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ на поселок Октябрьский Белгородской области, ему оказали медпомощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В поселке Октябрьский Белгородского округа при атаке дрона на автомобиль мужчина получил баротравму. Пострадавшему оказана необходимая помощь в больнице, от предложенной госпитализации отказался. Машина получила повреждения", - написал Гладков
в канале на платформе Мах
.
Глава региона отметил, что в селе Красный Октябрь БПЛА атаковал автобус, повредив кузов и разбив стекла. В селе Никольское два беспилотника нанесли удар по частному дому, из-за выбиты окна, посечена кровля, пробита крыша хозпостройки, подчеркнул Гладков.
Губернатор добавил, что в городе Шебекино
БПЛА повредил кровлю складского помещения на предприятии. Кроме того, в селе Казинка вследствие детонации беспилотника посечена кровля храма Казанской иконы Божией Матери, заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области
с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. С 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа того же года обстановку в области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.