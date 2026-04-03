Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 03.04.2026 (обновлено: 13:02 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/ataka-2084972922.html
Запорожский губернатор сообщил об ударе ВСУ по музею в Каменке-Днепровской
ВСУ ударили по музею в городе Каменка-Днепровская, уничтожено три зала с экспонатами, безвозвратно утрачены артефакты, свидетельства тысячелетней истории,... РИА Новости, 03.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084987573_0:379:1257:1086_1920x0_80_0_0_d98b80d21dc73659077e7fbc6f1c5ca4.png
https://ria.ru/20260402/vasilevka-2084807163.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084987573_0:261:1257:1203_1920x0_80_0_0_e799d5001dced0525d27cc96d09c707a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Запорожский губернатор сообщил об ударе ВСУ по музею в Каменке-Днепровской

© Фото : Балицкий Евгений/MAXПоследствия удара ВСУ по музею в городе Каменка-Днепровская Запорожской области
Последствия удара ВСУ по музею в городе Каменка-Днепровская Запорожской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. ВСУ ударили по музею в городе Каменка-Днепровская, уничтожено три зала с экспонатами, безвозвратно утрачены артефакты, свидетельства тысячелетней истории, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Киевский режим совершил очередное варварство. Под удар попал историко-археологический музей в Каменке-Днепровской. Противник бил прицельно. Целью было именно хранилище, куда ранее эвакуировали основные фонды. Три выставочных зала уничтожены полностью. Огонь охватил более 100 квадратных метров музейного фонда. Результат — безвозвратно утраченные артефакты, свидетельства тысячелетней истории нашего края", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах.
По его словам, это целенаправленный акт терроризма против русской культуры и исторического наследия.
"Благодаря самоотверженной работе оперативных служб и сотрудников музея удалось спасти около двух тысяч экспонатов, архивных документов и уникальных фотографий. Создана рабочая комиссия по оценке ущерба, ведутся противоаварийные работы", - подчеркнул губернатор.
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала