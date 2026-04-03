Последствия удара ВСУ по музею в городе Каменка-Днепровская Запорожской области

Запорожский губернатор сообщил об ударе ВСУ по музею в Каменке-Днепровской

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. ВСУ ударили по музею в городе Каменка-Днепровская, уничтожено три зала с экспонатами, безвозвратно утрачены артефакты, свидетельства тысячелетней истории, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Киевский режим совершил очередное варварство. Под удар попал историко-археологический музей в Каменке-Днепровской. Противник бил прицельно. Целью было именно хранилище, куда ранее эвакуировали основные фонды. Три выставочных зала уничтожены полностью. Огонь охватил более 100 квадратных метров музейного фонда. Результат — безвозвратно утраченные артефакты, свидетельства тысячелетней истории нашего края", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах

По его словам, это целенаправленный акт терроризма против русской культуры и исторического наследия.