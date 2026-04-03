В Армении правящая партия пообещала продолжить отношения с Россией

ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Правящая партия Армении "Гражданский договор" в своей предвыборной программе пообещала продолжать развивать конструктивные отношения с РФ и стремиться соответствовать критериям ЕС.

Партия опубликовала программу, с которой пойдет на парламентские выборы 7 июня 2026 года.

"Отношения с Российской Федерацией находятся в стадии конструктивной трансформации. Армения будет развивать взаимовыгодные конструктивные отношения с Российской Федерацией", - говорится в документе

Вместе с тем, в предвыборной программе отмечается, что Армения продолжит проводить реформы, необходимые для соответствия критериям членства в Европейском союзе до полного соответствия стандартам.

"Когда Армения будет соответствовать этим критериям, вопрос о вступлении в ЕС станет предметом политического решения и будет зависеть от того, готов ли ЕС принять Армению. Если да – Республика Армения подаст заявку на полноправное членство в ЕС. Если нет – реализация вышеуказанных реформ станет стратегическим достижением для Республики Армения, поскольку она станет страной, полностью соответствующей европейским стандартам", - говорится в программе "Гражданского договора".

В партии отметили также, что осознают невозможность одновременного членства страны в ЕАЭС и ЕС. "Но до тех пор, пока реформы, направленные на сближение с Европейским союзом и соответствие критериям членства в ЕС, совместимы с членством в Евразийском экономическом союзе, Армения продолжит оставаться членом ЕАЭС и будет развивать торгово-экономические отношения с государствами-членами этого союза", - отмечается в программе партии.