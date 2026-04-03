21:13 03.04.2026
В Армении правящая партия пообещала продолжить отношения с Россией
В Армении правящая партия пообещала продолжить отношения с Россией
2026-04-03T21:13:00+03:00
В мире, Армения, Россия, Ваагн Хачатурян, Сергей Лавров, Евросоюз, Евразийский экономический союз
В Армении правящая партия пообещала продолжить отношения с Россией

Правящая партия Армении обещает продолжить отношения с Россией и сближение с ЕС

ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Правящая партия Армении "Гражданский договор" в своей предвыборной программе пообещала продолжать развивать конструктивные отношения с РФ и стремиться соответствовать критериям ЕС.
Партия опубликовала программу, с которой пойдет на парламентские выборы 7 июня 2026 года.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Пашинян заявил о нежелании расторгать договор с Россией об управлении ж/д
2 апреля, 13:26
"Отношения с Российской Федерацией находятся в стадии конструктивной трансформации. Армения будет развивать взаимовыгодные конструктивные отношения с Российской Федерацией", - говорится в документе.
Вместе с тем, в предвыборной программе отмечается, что Армения продолжит проводить реформы, необходимые для соответствия критериям членства в Европейском союзе до полного соответствия стандартам.
"Когда Армения будет соответствовать этим критериям, вопрос о вступлении в ЕС станет предметом политического решения и будет зависеть от того, готов ли ЕС принять Армению. Если да – Республика Армения подаст заявку на полноправное членство в ЕС. Если нет – реализация вышеуказанных реформ станет стратегическим достижением для Республики Армения, поскольку она станет страной, полностью соответствующей европейским стандартам", - говорится в программе "Гражданского договора".
В партии отметили также, что осознают невозможность одновременного членства страны в ЕАЭС и ЕС. "Но до тех пор, пока реформы, направленные на сближение с Европейским союзом и соответствие критериям членства в ЕС, совместимы с членством в Евразийском экономическом союзе, Армения продолжит оставаться членом ЕАЭС и будет развивать торгово-экономические отношения с государствами-членами этого союза", - отмечается в программе партии.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Как заявил 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров, возможное вступление Армении в ЕС невозможно с сохранением ее членства в ЕАЭС, выбор должен будет сделать армянский народ.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Путин высказался об участии пророссийских сил в выборах в Армении
1 апреля, 18:29
 
В миреАрменияРоссияВаагн ХачатурянСергей ЛавровЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
