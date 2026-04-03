На границе Афганистана и Пакистана возобновились боестолкновения

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. На границе между Афганистаном и Пакистаном снова начались активные боестолкновения между военными, сообщил Telegram-канал "Сэда-е Афган".

линии Дюранда из провинций "Силы Исламского Эмирата Афганистан в ответ на артиллерийские обстрелы со стороны пакистанских военных атаковали их позиции вдольиз провинций Хост и Пактия", — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала, как минимум трое пакистанских военнослужащих убиты, несколько пакистанских блокпостов разрушены.

Заместитель пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Хамдулла Фитрат заявил, что накануне вечером пакистанские военные начали интенсивно обстреливать из минометов и наносить ракетные удары по афганским провинциям Кунар Пактика и Хост. Кроме того, они применяли беспилотники.

"Это привело к мученической смерти двух гражданских лиц и ранениям еще 25 человек, большинство из которых составили дети", — цитирует Фитрата новостной портал Alemarah

По словам заместителя пресс-секретаря, 155 снарядов разорвались в уездах Саркано и Маравара в провинции Кунар, там ранены двое детей и уничтожен автомобиль. В селениях Навапас и Ду Сараки погибли двое детей, еще восемь пострадали. В уезде Шакин в провинции Пактика при атаке беспилотника получили ранения трое мирных жителей.

Еще 185 снарядов пакистанские военные выпустили по уезду Саркано, там пострадали десять человек. В уездах Маравара, Дангам, Нарай и Шелтан разорвались 178 снарядов, но оттуда о жертвах не сообщалось.

В провинции Хост беспилотник нанес удар в районе Джанду Гара уезда Зазай Майдан, там получили ранения два мирных жителя.

Отношения между Афганистаном и Пакистаном обострились еще в октябре прошлого года. Тогда пакистанские ВВС нанесли удары по Кабулу, а Минобороны Афганистана объявило об "операции возмездия". Стороны обменивались авиаударами в течение недели, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.