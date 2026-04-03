На границе Афганистана и Пакистана возобновились боестолкновения

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. На границе между Афганистаном и Пакистаном снова начались активные боестолкновения между военными, сообщил Telegram-канал "Сэда-е Афган".
"Силы Исламского Эмирата Афганистан в ответ на артиллерийские обстрелы со стороны пакистанских военных атаковали их позиции вдоль линии Дюранда из провинций Хост и Пактия", — говорится в публикации.
По информации Telegram-канала, как минимум трое пакистанских военнослужащих убиты, несколько пакистанских блокпостов разрушены.
Заместитель пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Хамдулла Фитрат заявил, что накануне вечером пакистанские военные начали интенсивно обстреливать из минометов и наносить ракетные удары по афганским провинциям Кунар, Пактика и Хост. Кроме того, они применяли беспилотники.
"Это привело к мученической смерти двух гражданских лиц и ранениям еще 25 человек, большинство из которых составили дети", — цитирует Фитрата новостной портал Alemarah.
По словам заместителя пресс-секретаря, 155 снарядов разорвались в уездах Саркано и Маравара в провинции Кунар, там ранены двое детей и уничтожен автомобиль. В селениях Навапас и Ду Сараки погибли двое детей, еще восемь пострадали. В уезде Шакин в провинции Пактика при атаке беспилотника получили ранения трое мирных жителей.
СМИ: ВС Пакистана уничтожили более 30 афганских танков, орудий и БТР
27 февраля, 00:47
Еще 185 снарядов пакистанские военные выпустили по уезду Саркано, там пострадали десять человек. В уездах Маравара, Дангам, Нарай и Шелтан разорвались 178 снарядов, но оттуда о жертвах не сообщалось.
В провинции Хост беспилотник нанес удар в районе Джанду Гара уезда Зазай Майдан, там получили ранения два мирных жителя.
Отношения между Афганистаном и Пакистаном обострились еще в октябре прошлого года. Тогда пакистанские ВВС нанесли удары по Кабулу, а Минобороны Афганистана объявило об "операции возмездия". Стороны обменивались авиаударами в течение недели, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.
В конце февраля Афганистан начал операцию вдоль всей линии Дюранда в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Исламабад, в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, и объявил о начале открытой войны с талибами.
Власти Афганистана сообщили об обстреле со стороны Пакистана
13 марта, 06:48