Абхазия и Институт развития интернета договорились о сотрудничестве
Министерство культуры Абхазии и Институт развития интернета (АНО "ИРИ") заключили меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие совместных проектов в... РИА Новости, 03.04.2026
АНО "ИРИ" и Минкультуры Абхазии подписали меморандум о сотрудничестве
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министерство культуры Абхазии и Институт развития интернета (АНО "ИРИ") заключили меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие совместных проектов в сфере цифрового контента и креативных индустрий, сообщили в пресс-службе организации.
"Институт развития интернета (АНО "ИРИ") и министерство культуры Республики Абхазия заключили меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие совместных проектов в сфере цифрового контента и креативных индустрий. Документ был подписан в рамках деловой программ первого международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее"", - говорится в сообщении.
Уточняется, что документ подписали генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский
и министр культуры Абхазии
Даур Кове. Гореславский отметил, что документ способствует созданию и развитию совместных проектов в кино, в блогосфере, в цифровом контенте.
"Наша общая цель - добиться того, чтобы появлялось больше сильных, современных проектов, созданных в сотрудничестве России
и Абхазии, и реализованных в том числе здесь, в республике. Все будет зависеть от идей, энергии команд и качества замысла", - сказал Гореславский, чьи слова приводит пресс-служба.
В пресс-службе отметили, что сотрудничество строится на уже сформированной базе взаимодействия: ранее проводились образовательные мероприятия, мастерские и встречи с участием представителей профессионального сообщества Абхазии. Подписание меморандума закрепляет достигнутые договоренности и открывает новый этап - переход к системной реализации совместных проектов.