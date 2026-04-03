Абхазия и Институт развития интернета договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министерство культуры Абхазии и Институт развития интернета (АНО "ИРИ") заключили меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие совместных проектов в сфере цифрового контента и креативных индустрий, сообщили в пресс-службе организации.

"Институт развития интернета (АНО "ИРИ") и министерство культуры Республики Абхазия заключили меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие совместных проектов в сфере цифрового контента и креативных индустрий. Документ был подписан в рамках деловой программ первого международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее"", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документ подписали генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и министр культуры Абхазии Даур Кове. Гореславский отметил, что документ способствует созданию и развитию совместных проектов в кино, в блогосфере, в цифровом контенте.

"Наша общая цель - добиться того, чтобы появлялось больше сильных, современных проектов, созданных в сотрудничестве России и Абхазии, и реализованных в том числе здесь, в республике. Все будет зависеть от идей, энергии команд и качества замысла", - сказал Гореславский, чьи слова приводит пресс-служба.