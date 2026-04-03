Въезд детей в Абхазию без загранпаспорта поддержит турпоток, заявили в РСТ - РИА Новости, 03.04.2026
17:20 03.04.2026 (обновлено: 17:21 03.04.2026)
Въезд детей в Абхазию без загранпаспорта поддержит турпоток, заявили в РСТ
Въезд детей в Абхазию без загранпаспорта поддержит турпоток, заявили в РСТ
Решение о въезде российских детей в Абхазию без загранпаспорта позволит поддержать турпоток из РФ в республику и создать возможности для успешного сезона там,... РИА Новости, 03.04.2026
Абхазия, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Белоруссия, Российский союз туриндустрии (РСТ), Сергей Ромашкин
Ромашкин: решение о въезде детей в Абхазию без загранпаспорта поддержит турпоток

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Решение о въезде российских детей в Абхазию без загранпаспорта позволит поддержать турпоток из РФ в республику и создать возможности для успешного сезона там, сказал РИА Новости член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко ранее в пятницу на Абхазском международном экономическом форуме сообщил, что президент России Владимир Путин принял специальное решение сохранить на 2026-2027 годы возможность детям из РФ до 14 лет въезжать в Абхазию по свидетельству о рождении без загранпаспорта.
С 20 января 2026 года дети до 14 лет могут пересекать границу только при наличии собственного заграничного паспорта. При этом раньше выехать в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию и вернуться из этих стран можно было при наличии свидетельства о рождении.
"Это стало фактором снижения турпотока в Абхазию, мы фиксируем в первом квартале снижение 6-7%. Решение президента позволит восстановить просевший поток и создать возможности для успешного сезона", - сказал Ромашкин.
По его словам, туротрасль ожидает, что турпоток в Абхазию вырастет. "Это решение, достаточно своевременное и давно ожидаемое", - подчеркнул он.
В пресс-службе национального туроператора "Алеан" также отметили, что принятое решение позитивно скажется на бронированиях по направлению. "В прошлые годы около трети от всех туристов, бронирующих туры на курорты Абхазии, были как раз семейными туристами с детьми до 14 лет", - подчеркнули там.
По их словам, в этом году на фоне сообщений о новых правилах въезда продажи туров по этому сегменту сократились. "Сейчас спрос по направлению будет восстанавливаться, и есть предпосылки к дальнейшему росту относительно показателей прошлого года благодаря привлекательным ценам", - заявили в пресс-службе.
Там рассказали, что многие объекты размещения в Абхазии сохраняют цены прошлого года, а в последние годы активно развивалась концепция семейного отдыха, при этом выросло число объектов, предлагающих полный пансион и "все включено". "Так, сейчас семья из двух взрослых с ребенком может забронировать отель с "все включено" за сумму от 70 000 рублей на 7 ночей в июле", - заключили в "Алеане".
Первый международный экономический форум "Абхазия - инвестиции в будущее" стартовал в пятницу в Сухуме. В нем участвуют представители 15 регионов России и зарубежных стран.
АбхазияРоссияСергей КириенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Сергей Ромашкин
 
 
