13:58 03.04.2026 (обновлено: 16:45 03.04.2026)
Между Россией и Абхазией с мая запустят новые авиарейсы
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Между Россией и Абхазией с мая буду запущены новые авиарейсы из российских городов, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
Накануне в Абхазии открылся новый аэровокзальный комплекс аэропорта Сухума.
"С большим воодушевлением смотрим на открытый новый аэропорт. Уже третьего апреля запускаем дополнительные рейсы прямые в Сухум из Москвы, компании "Северный ветер". С мая появятся новые рейсы, новые города",- сказал он в рамках Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее".
Он также добавил, что российский турбизнес оценивает, что организованных туристов в этом сезоне в Абхазию может прилететь напрямую около 200 тысяч человек, еще 100 тысяч приедут самостоятельно.
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году - во время грузино-абхазской войны - она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки.
Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Первого мая 2025 года компания "ЮВТ аэро" выполнила рейс Москва ("Внуково") - Сухум. Тем самым после 30-летнего перерыва было восстановлено прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией.
