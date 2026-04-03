Между Россией и Абхазией с мая запустят новые авиарейсы

СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Между Россией и Абхазией с мая буду запущены новые авиарейсы из российских городов, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Он также добавил, что российский турбизнес оценивает, что организованных туристов в этом сезоне в Абхазию может прилететь напрямую около 200 тысяч человек, еще 100 тысяч приедут самостоятельно.