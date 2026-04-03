https://ria.ru/20260403/abkhaziya-2085054279.html
На экономическом форуме в Абхазии подпишут около 40 соглашений
На экономическом форуме в Абхазии подпишут около 40 соглашений - РИА Новости, 03.04.2026
На экономическом форуме в Абхазии подпишут около 40 соглашений
Около 40 соглашений и меморандумов, в том числе межправительственных, планируется подписать на проходящем в Сухуме первом международном экономическом форуме... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T13:34:00+03:00
2026-04-03T13:34:00+03:00
2026-04-03T16:42:00+03:00
в мире
абхазия
россия
сухум
алан гаглоев
сергей кириенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084947899_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_ba1249056d06a2e3e77f6e3571ac9dea.jpg
абхазия
россия
сухум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084947899_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_9f0bb583625c2788b698ba43fe8d4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, россия, сухум, алан гаглоев, сергей кириенко
В мире, Абхазия, Россия, Сухум, Алан Гаглоев, Сергей Кириенко
На экономическом форуме в Абхазии подпишут около 40 соглашений
Гунба: на форуме в Сухуме планируют подписать около 40 соглашений и меморандумов
СУХУМ, 3 апр – РИА Новости. Около 40 соглашений и меморандумов, в том числе межправительственных, планируется подписать на проходящем в Сухуме первом международном экономическом форуме "Абхазия - инвестиции в будущее", сообщил президент республики Бадра Гунба.
«
"В рамках форума ожидается подписание трех межправительственных и одного межведомственного соглашения, 15 межправительственных меморандумов, 19 соглашений между предприятиями", - приводит слова президента Sputnik Абхазия в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что такого количества соглашений в столь короткий период не заключалось с момента признания независимости Абхазии.
"За каждым соглашением стоят конкретные проекты, инвестиции, новые рабочие места и практическое сотрудничество. Именно такой результат имеет значение для экономики и для людей", - добавил Гунба.
Первый международный экономический форум "Абхазия инвестиции в будущее" проходит в республике 3 и 4 апреля. В форуме принимают участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, всего более 500 представителей различных отраслей экономики из 15 регионов России и зарубежных стран.