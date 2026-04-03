13:34 03.04.2026 (обновлено: 16:42 03.04.2026)
На экономическом форуме в Абхазии подпишут около 40 соглашений
Около 40 соглашений и меморандумов, в том числе межправительственных, планируется подписать на проходящем в Сухуме первом международном экономическом форуме... РИА Новости, 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/abkhaziya-2084957903.html
Гунба: на форуме в Сухуме планируют подписать около 40 соглашений и меморандумов

© Sputnik / Томас ТхайцукЦеремония открытия форума "Абхазия — инвестиции в будущее"
Церемония открытия форума "Абхазия — инвестиции в будущее"
СУХУМ, 3 апр – РИА Новости. Около 40 соглашений и меморандумов, в том числе межправительственных, планируется подписать на проходящем в Сухуме первом международном экономическом форуме "Абхазия - инвестиции в будущее", сообщил президент республики Бадра Гунба.
"В рамках форума ожидается подписание трех межправительственных и одного межведомственного соглашения, 15 межправительственных меморандумов, 19 соглашений между предприятиями", - приводит слова президента Sputnik Абхазия в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что такого количества соглашений в столь короткий период не заключалось с момента признания независимости Абхазии.
"За каждым соглашением стоят конкретные проекты, инвестиции, новые рабочие места и практическое сотрудничество. Именно такой результат имеет значение для экономики и для людей", - добавил Гунба.
Первый международный экономический форум "Абхазия инвестиции в будущее" проходит в республике 3 и 4 апреля. В форуме принимают участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, всего более 500 представителей различных отраслей экономики из 15 регионов России и зарубежных стран.
Кириенко рассказал о характере взаимодействия России и Абхазии
