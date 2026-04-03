На экономическом форуме в Абхазии подпишут около 40 соглашений

СУХУМ, 3 апр – РИА Новости. Около 40 соглашений и меморандумов, в том числе межправительственных, планируется подписать на проходящем в Сухуме первом международном экономическом форуме "Абхазия - инвестиции в будущее", сообщил президент республики Бадра Гунба.

« "В рамках форума ожидается подписание трех межправительственных и одного межведомственного соглашения, 15 межправительственных меморандумов, 19 соглашений между предприятиями", - приводит слова президента Sputnik Абхазия в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что такого количества соглашений в столь короткий период не заключалось с момента признания независимости Абхазии.

"За каждым соглашением стоят конкретные проекты, инвестиции, новые рабочие места и практическое сотрудничество. Именно такой результат имеет значение для экономики и для людей", - добавил Гунба.