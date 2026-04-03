Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/abkhaziya-2085006944.html
Титов рассказал, что даст импульс развитию малого бизнеса в Абхазии
Титов рассказал, что даст импульс развитию малого бизнеса в Абхазии
Главный толчок развитию малого бизнеса в Абхазии может дать внедрение российской комплексной цифровой платформы, заявил специальный представитель президента... РИА Новости, 03.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951482467_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_182dc6eec3de21198340368ef83ee142.jpg
Титов: внедрение российской цифровой платформы поможет малому бизнесу в Абхазии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкCспецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Cспецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Главный толчок развитию малого бизнеса в Абхазии может дать внедрение российской комплексной цифровой платформы, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Сегодня Россия предлагает миру свой опыт в цифровых платформах по развитию малого бизнеса, который сильно облегчил жизнь предпринимателям и одновременно нарастил доходы бюджета. В Абхазии уже есть наработки в области реестров, недвижимости, кадастров. Но вот полноценная цифровая платформа малого бизнеса, мне кажется, стала бы самым важным инструментом для развития этого сектора",- сказал он в ходе международного экономического форума "Абхазия – инвестиции в будущее".
Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на церемонии открытия форума Абхазия — инвестиции в будущее - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Кириенко назвал приоритетные направления взаимодействия России и Абхазии
3 апреля, 13:26
"Знакомясь с республикой несколько лет назад, я увидел ее инвестиционный потенциал. Конечно же, это невероятная природа, сельское хозяйство, виноградарство. Но главный потенциал Абхазии заключается в наличии рядом большого дружеского рынка. Дело не только в почти 150 миллионах населения России, но еще и в близости огромного туристического хаба Сочи, Краснодарского края",- добавил Титов.
По его словам, это дает возможности для развития Абхазии не только непосредственно в туризме, но и в производстве. "Малый бизнес может здесь производить огромное количество различных вещей, которые будут потребляться в России. Но для этого, конечно, нужно многое сделать",- заметил Титов.
"И исходя из прозвучавших сегодня выступлений, можно быть уверенным, что новые условия появятся. Нужны изменения в законодательстве, создание особой деловой среды",- добавил он.
Президент Абхазии Бадра Гунба на церемонии открытия форума Абхазия — инвестиции в будущее - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Президент Абхазии рассказал о значении экономического форума для страны
3 апреля, 11:32
 
ТехнологииАбхазияРоссияСочиБорис Титов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала