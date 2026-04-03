Титов рассказал, что даст импульс развитию малого бизнеса в Абхазии
Главный толчок развитию малого бизнеса в Абхазии может дать внедрение российской комплексной цифровой платформы, заявил специальный представитель президента... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T14:19:00+03:00
Титов: внедрение российской цифровой платформы поможет малому бизнесу в Абхазии
СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Главный толчок развитию малого бизнеса в Абхазии может дать внедрение российской комплексной цифровой платформы, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Сегодня Россия
предлагает миру свой опыт в цифровых платформах по развитию малого бизнеса, который сильно облегчил жизнь предпринимателям и одновременно нарастил доходы бюджета. В Абхазии
уже есть наработки в области реестров, недвижимости, кадастров. Но вот полноценная цифровая платформа малого бизнеса, мне кажется, стала бы самым важным инструментом для развития этого сектора",- сказал он в ходе международного экономического форума "Абхазия – инвестиции в будущее".
"Знакомясь с республикой несколько лет назад, я увидел ее инвестиционный потенциал. Конечно же, это невероятная природа, сельское хозяйство, виноградарство. Но главный потенциал Абхазии заключается в наличии рядом большого дружеского рынка. Дело не только в почти 150 миллионах населения России, но еще и в близости огромного туристического хаба Сочи
, Краснодарского края",- добавил Титов
.
По его словам, это дает возможности для развития Абхазии не только непосредственно в туризме, но и в производстве. "Малый бизнес может здесь производить огромное количество различных вещей, которые будут потребляться в России. Но для этого, конечно, нужно многое сделать",- заметил Титов.
"И исходя из прозвучавших сегодня выступлений, можно быть уверенным, что новые условия появятся. Нужны изменения в законодательстве, создание особой деловой среды",- добавил он.