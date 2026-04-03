СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал приоритетные направления взаимодействия России и Абхазии.

Он подчеркнул, что взаимодействие России Абхазии носит системный и стратегический характер, в число приоритетных направлений входит помощь Абхазии, в том числе в обеспечении социальной защищенности граждан республики.

"Но кроме этого ключевыми приоритетами взаимодействия России и Абхазии является развитие приоритетных отраслей", - сказал Кириенко в ходе международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее".

Он сообщил, что в первую очередь это взаимодействие в сфере энергетики, которое предусматривает не только социальный переток электроэнергии в Абхазию, но и реализацию программы поддержки в реконструкции подстанций, линий электропередач, систем учета и контроля. За прошлый год в республике была проделана огромная работа по инвентаризации сетевого хозяйства и обеспечению баланса, отметил Кириенко.

"Ну и результат вы все видели: зима 2025-26 года - первая зима за последнее время в Абхазии, когда не было вообще никаких системных веерных отключений", - сказал первый замглавы администрации президента РФ.

Он уточнил, что предстоит еще большая работа в сфере энергообеспечения, отметив, что без доступа к устойчивому и надежному источнику энергии многие из обсуждаемых сейчас инвестпроектов просто не имеют шанса на жизнь.

Еще одним приоритетом взаимодействия России и Абхазии Кириенко назвал транспортно-логистическую сферу, напомнив об открытии аэропорта Сухума , развитии морского и железнодорожного сообщения, включая запуск электрички "Диоскурия".

"Хочу еще раз подчеркнуть, это не только разовые решения, это системный подход по тому же авиационному сообщению, железнодорожному сообщению, морскому сообщению. В бюджете Российской Федерации заложены средства на субсидирование, чтобы обеспечить приемлемую цену билетов и для жителей Абхазии, и для гостей Абхазии", - добавил он.