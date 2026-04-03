Россия поддержит строительство глэмпингов в Абхазии

Кириенко: Россия поддержит строительство более 20 глэмпингов в Абхазии
СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Россия поддержит строительство более 20 глэмпингов в Абхазии, первый может появиться уже в этом году, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Запускается специальная программа поддержки не только больших гостиничных и санаторных комплексов, но и так называемых современных глэмпингов. Более 20 таких глэмпингов будет профинансировано, поддержано из российского бюджета в Абхазии. Первый из них, надеемся, появится уже в этом году", - сказал Кириенко, выступая в пятницу на открытии Абхазского международного экономического форума.
По его словам, также будет реализована программа благоустройства наиболее приоритетных туристических территорий.
Первый международный экономический форум "Абхазия — инвестиции в будущее" стартовал в пятницу в Сухуме. В нем участвуют представители 15 регионов России и зарубежных стран.