Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 03.04.2026 (обновлено: 11:33 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/abkhaziya-2084945750.html
В Сухуме открылся экономический форум "Абхазия — инвестиции в будущее"
Первый международный экономический форум "Абхазия — инвестиции в будущее" торжественно открылся в Сухуме, сообщает Sputnik Абхазия. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T10:40:00+03:00
2026-04-03T11:33:00+03:00
экономика
абхазия
россия
сухум
алан гаглоев
сергей кириенко
sputnik абхазия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084947899_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_ba1249056d06a2e3e77f6e3571ac9dea.jpg
https://ria.ru/20260403/abkhaziya-2084942569.html
абхазия
россия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084947899_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_9f0bb583625c2788b698ba43fe8d4dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Сухуме открылся первый экономический форум "Абхазия — инвестиции в будущее"

© Sputnik / Томас ТхайцукЦеремония открытия форума "Абхазия — инвестиции в будущее". 3 апреля 2026
Церемония открытия форума "Абхазия — инвестиции в будущее". 3 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СУХУМ, 3 апр – РИА Новости. Первый международный экономический форум "Абхазия — инвестиции в будущее" торжественно открылся в Сухуме, сообщает Sputnik Абхазия.
"Перед началом гостям показали фильм о взаимоотношениях Абхазии и России, прозвучал государственный гимн Абхазии… работа форума началась", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Отмечается, что в форуме принимают участие президенты Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, депутаты абхазского парламента, делегации из 15 регионов России и зарубежных стран.
В рамках форума планируются встречи сопредседателей межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству, рабочая встреча представителей туристического бизнеса Абхазии и России. Также ожидается подписание ряда двусторонних документов, которые помогут дать дополнительный толчок для реализации совместных проектов.
Кроме того, в рамках форума пройдут круглые столы "Роль государства в поддержке инвестиционной деятельности", "Развитие сельского хозяйства", "Туризм как драйвер развития экономики", "Перспективы развития авиасообщения и влияние транспортной инфраструктуры на развитие экономики", "Традиции и перспективы развития виноградарства и виноделия" и "Влияние креативных индустрий на современную экономику".
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала