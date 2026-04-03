Путин призвал развивать российско-абхазское партнерство

СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам форума "Абхазия — инвестиции в будущее", призвав энергично развивать российско-абхазское партнерство в перспективных направлениях и областях.
"Российско-абхазское партнерство носит комплексный характер, поэтому важно и дальше энергично действовать по всем перспективам направлениям — продвигать проекты по самым разным областям", — говорится в тексте, который зачитал первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
Президент России отметил, что позитивные результаты совместной работы значительны — это модернизация транспортной и туристической инфраструктуры, в сфере энергетики, сельского хозяйства и торговли. "Подчеркну, Россия твердо поддерживает суверенное развитие Абхазии, активно содействует укреплению ее экономической стабильности и безопасности. Это один из наших значимых, безусловных приоритетов", - говорится в послании президента России.
Международный экономический форум в Абхазии будет проходить 2 дня - 3 и 4 апреля, мероприятия пройдут не только в Сухуме, но и в Очамчырском и Гудаутском районах.
