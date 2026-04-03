Кириенко оценил отдых в Абхазии и отметил туристический интерес к региону

СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко оценил отдых в Абхазии, указав на то, что в республике всегда есть возможность получить удивительные впечатления, и не только летом.
"Главная задача, на наш взгляд, здесь заключается в том, что не только жители Абхазии, но и гости Абхазии быстрее поняли, почувствовали, что Абхазия прекрасна не только на побережье, не только в летние месяцы. На самом деле в Абхазии всегда есть возможность получить удивительные впечатления и провести прекрасный отдых круглый год", - сказал Кириенко, выступая на Международном экономическом форуме "Абхазия - инвестиции в будущее".
Первый замруководителя администрации президента РФ также указал на то, что в республике с развитием аэропорта и железнодорожного сообщения открываются уникальные возможности восточной Абхазии, до которой раньше большинство российских туристов никогда не добиралось.
Россия поддержит строительство глэмпингов в Абхазии
3 апреля, 11:48