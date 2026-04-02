Офтальмолог рассказал, из-за каких привычек можно потерять зрение
18:54 02.04.2026
Офтальмолог рассказал, из-за каких привычек можно потерять зрение
Часть бытовых привычек может привести к инфекциям и травмам, которые снижают зрение надолго, считает офтальмолог центра "Зрение" Искандер Баширов. РИА Новости, 02.04.2026
На приеме у офтальмолога. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Часть бытовых привычек может привести к инфекциям и травмам, которые снижают зрение надолго, считает офтальмолог центра "Зрение" Искандер Баширов.
"Линзы - это медицинское изделие, а не украшение. Сон в линзах сокращает поступление кислорода к роговице, и воспаление развивается быстрее", - сказал Баширов в беседе с "Газетой.ru".

По словам офтальмолога, если утром после сна в линзах появились боль, резь или светобоязнь, необходимо перейти на очки и показаться специалисту. Еще один опасный сценарий - контакт линз с водой: душ, бассейн и даже умывание повышают риск занести микробы. Линза удерживает их на поверхности глаза, и возможно развитие акантамебного кератита - редкой, но агрессивной инфекции, связанной с водной средой, поэтому линзы нельзя надевать грязными руками, промывать крановой водой и носить дольше рекомендованного срока.
"Регулярное сильное трение повышает риск кератоконуса — истончения и выпячивания роговицы, из‑за которого падает качество зрения", - добавил Баширов.
Кроме того, часто люди пытаются убрать красноту глаз с помощью сосудосуживающих капель, применяют стероидные мази без врачебного контроля или закапывают что-то "из аптечки". Такие средства действительно делают глаз белее, но причину не лечат. При длительном применении они сушат слизистую и могут повысить внутриглазное давление, что приведет к глаукоме или катаракте. Он отметил, что самолечение стероидными каплями - это игра в рулетку, боль и резь должны быть поводом для визита к офтальмологу, а не для экспериментов.
Врач добавил, что обычные бытовые ситуации тоже несут риск. Работа с инструментами, металлом или стеклом без защитных очков, запуск фейерверков, использование бытовой химии - все это может повредить глаз за секунды.
