Глава РАН назвал влияние вспышек на Солнце на здоровье людей преувеличенным - РИА Новости, 02.04.2026
13:48 02.04.2026
Глава РАН назвал влияние вспышек на Солнце на здоровье людей преувеличенным
Влияние повышенной солнечной активности на здоровье людей существует, но оно невелико, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН)... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T13:48:00+03:00
геннадий красников
российская академия наук
Глава РАН Красников: Влияние вспышек на Солнце на здоровье преувеличено

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Влияние повышенной солнечной активности на здоровье людей существует, но оно невелико, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
Шесть мощных вспышек самого высокого класса Х произошли на Солнце в феврале текущего года, вызвав сильные магнитные бури. Благодаря тому, что мощные потоки заряженных частиц проникали глубже в атмосферу Земли, яркие северные сияния можно было видеть далеко за пределами обычных зон наблюдения. Однако, по данным астрофизиков, пик солнечной активности пройден, и дальше она пойдет на спад, фаза минимума наступит к 2030 году.
"Мы видим, как многие люди, прислушиваясь к сообщениям об этих вспышках на Солнце, начинают свое недомогание связывать с ними. Какая-то связь, конечно, есть, но она не настолько велика, как считают люди", - сказал академик.
Повышение же солнечной активности привело к тому, что стали появляться северные сияния, в том числе уже не только в северных широтах, но и ближе к Москве.
"Дело в том, что солнечная погода влияет и на спутники, а их с каждым годом становится все больше и больше. Они нам обеспечивают интернет, связь, навигацию, дистанционное зондирование Земли, многие другие функции", - сказал глава РАН.
И если ученые не будут предсказывать вспышки, предпринимать необходимые меры, то в какой-то момент это может привести к серьезным сбоям, когда большое количество спутников выйдет из строя, предупредил Красников.
"Наземная составляющая спутниковых комплексов у нас тоже всё больше развивается. Она тоже связана с солнечной активностью, когда потоки высокозаряженных частиц, частиц плазмы могут выводить ее из строя", - пояснил глава РАН.
Красников назвал изучение Солнца важной задачей для ученых.
"У Академии наук есть целая программа по изучению солнечно-земных связей, запуску новых спутников, большая работа идёт по наземной составляющей. Мы хотим увязать всё это в единый цикл, единую информационную систему, чтобы не только предупреждать о том, что на Солнце произошла вспышка, но, и чтобы можно было предугадывать, моделировать, когда такая вспышка произойдёт", - заключил глава РАН.
МоскваГеннадий КрасниковРоссийская академия наук
 
 
