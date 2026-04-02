Глава РАН назвал влияние вспышек на Солнце на здоровье людей преувеличенным

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Влияние повышенной солнечной активности на здоровье людей существует, но оно невелико, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Шесть мощных вспышек самого высокого класса Х произошли на Солнце в феврале текущего года, вызвав сильные магнитные бури. Благодаря тому, что мощные потоки заряженных частиц проникали глубже в атмосферу Земли , яркие северные сияния можно было видеть далеко за пределами обычных зон наблюдения. Однако, по данным астрофизиков, пик солнечной активности пройден, и дальше она пойдет на спад, фаза минимума наступит к 2030 году.

"Мы видим, как многие люди, прислушиваясь к сообщениям об этих вспышках на Солнце, начинают свое недомогание связывать с ними. Какая-то связь, конечно, есть, но она не настолько велика, как считают люди", - сказал академик.

Повышение же солнечной активности привело к тому, что стали появляться северные сияния, в том числе уже не только в северных широтах, но и ближе к Москве

"Дело в том, что солнечная погода влияет и на спутники, а их с каждым годом становится все больше и больше. Они нам обеспечивают интернет, связь, навигацию, дистанционное зондирование Земли, многие другие функции", - сказал глава РАН

И если ученые не будут предсказывать вспышки, предпринимать необходимые меры, то в какой-то момент это может привести к серьезным сбоям, когда большое количество спутников выйдет из строя, предупредил Красников

"Наземная составляющая спутниковых комплексов у нас тоже всё больше развивается. Она тоже связана с солнечной активностью, когда потоки высокозаряженных частиц, частиц плазмы могут выводить ее из строя", - пояснил глава РАН.

Красников назвал изучение Солнца важной задачей для ученых.