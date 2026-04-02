Захарова предупредила об опасности искусственного интеллекта

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект под влиянием иностранных правительств будет использоваться для формирования у населения заданных ими воззрений и для погружения пользователей в "информационные пузыри", где ложные сообщения нельзя будет отличить от правдивых, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Под влиянием контролирующих эти технологии транснациональных корпораций и иностранных правительств искусственный интеллект, по нашему мнению, будет постепенно, но неуклонно формировать у пользователей ценности и убеждения, политические и культурные воззрения, которым такие системы просто будут обучены", - сказала она, выступая в Совфеде РФ на круглом столе "Информация и искусственный интеллект: взаимосвязь, вызовы и угрозы"
Захарова отметила, что через растущую цифровую экосистему уже оказывается влияние на население целых стран. Контроль над алгоритмами поиска с помощью языковых моделей вызывает вопросы из-за угрозы формирования для пользователей "информационного пузыря".
"Он опасен тем, что достоверное содержание будет фактически невозможно отличить от фальшивого", - добавила дипломат.