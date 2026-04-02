Захарова предупредила об опасности цифрового мусора

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Цифровой мусор", особенно контент, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта, является еще более опасным, чем, например, космический мусор, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, информационный мусор, создаваемый, в том числе, с технологиями искусственного интеллекта, не менее опасен, чем тот же космический мусор, а может и более.