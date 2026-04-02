Выставку сельхозтехники представят на "Дне поля Московской области"

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Выставку современной сельхозтехники региона представят на агропромышленной выставке "День поля Московской области" 7 августа этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Мероприятие пройдет в деревне Бунятине в Дмитровском муниципальном округе. Организатором выступает Минсельхоз Подмосковья совместно с группой компаний "Дмитровские овощи".

"”День поля” традиционно объединит ведущие предприятия агропромышленного комплекса, производителей сельхозтехники, минеральных удобрений и средств защиты растений, фермерские хозяйства и отраслевое сообщество. Это профессиональная площадка, где мы представим достижения в области растениеводства и современные решения для развития сектора", — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что в этом году мероприятие также пройдет совместно с конкурсом профессионального мастерства "Пахарь-2026". В нем примут участие механизаторы сельхозпредприятий региона.