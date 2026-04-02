17:48 02.04.2026
Выставку сельхозтехники представят на "Дне поля Московской области"
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиВыставка сельхозтехники на "Дне поля Московской области"
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Выставка сельхозтехники на "Дне поля Московской области"
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Выставку современной сельхозтехники региона представят на агропромышленной выставке "День поля Московской области" 7 августа этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Мероприятие пройдет в деревне Бунятине в Дмитровском муниципальном округе. Организатором выступает Минсельхоз Подмосковья совместно с группой компаний "Дмитровские овощи".
Более 23 млн рублей распределят на мясное животноводство в Подмосковье
"”День поля” традиционно объединит ведущие предприятия агропромышленного комплекса, производителей сельхозтехники, минеральных удобрений и средств защиты растений, фермерские хозяйства и отраслевое сообщество. Это профессиональная площадка, где мы представим достижения в области растениеводства и современные решения для развития сектора", — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что в этом году мероприятие также пройдет совместно с конкурсом профессионального мастерства "Пахарь-2026". В нем примут участие механизаторы сельхозпредприятий региона.
В ведомстве подчеркнули, что деловая программа выставки будет включать сессии и круглые столы по актуальным вопросам развития отрасли. Также развернут выставку современной сельхозтехники, ярмарку продукции фермеров и производителей региона. Конкурс "Пахарь-2026" пройдет в два этапа: участникам предстоит ответить на теоретические вопросы и выполнить практическое задание по вспашке делянок, по итогам которого экспертное жюри определит победителей.
 
