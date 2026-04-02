В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя Белгородской области ранены в результате очередных ударов дронов ВСУ по автомобилям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"От очередных ударов дронов ВСУ по автомобилям ранены четыре мирных жителя. В селе Доброе Шебекинского округа в результате атаки дрона на автомобиль пострадали двое. У мужчины минно-взрывная травма, баротравма и осколочное ранение спины, у женщины — минно-взрывная травма и открытый перелом ноги", - написал Гладков на платформе Мах

Он добавил, что в селе Погромец Волоконовского округа от удара дрона по автомобилю ранен мужчина. В местной больнице мужчине диагностированы минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения ноги. Госпитализация не потребовалась, лечение он продолжит амбулаторно, уточнил губернатор.