ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 100 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 02.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 02.04.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 100 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 100 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 02.04.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 100 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 100 беспилотниками территорию Белгородской области, один человек погиб, шестеро пострадали, сообщил глава... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T14:04:00+03:00
2026-04-02T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
шебекино
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012083_240:580:1777:1444_1920x0_80_0_0_e321904cc6f06780c9ed2c92dcc55a3d.jpg
https://ria.ru/20260402/operatory-2084690837.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
шебекино
белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 100 беспилотниками за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 100 БПЛА за сутки, есть погибший

Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 100 беспилотниками территорию Белгородской области, один человек погиб, шестеро пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов в 9 муниципалитетах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 32 снаряда и зафиксированы атаки 108 БПЛА, из них 45 сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 8 частных домовладениях, четырех коммерческих объектах, предприятии и 20 транспортных средствах.
Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Российский боец рассказал о воздушных дуэлях с украинскими дронами
2 апреля, 08:34
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла… атакованы 30 беспилотниками, 16 из которых сбиты и подавлены. Вчера судебно-медицинская экспертиза подтвердила второго погибшего мирного жителя при атаке FPV-дрона на автомобиль 29 марта… При отражении атаки FPV-дрона ранен боец подразделения "Орлан"… В результате детонации ещё одного дрона ранен мирный житель... В селе Максимовка от удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина… В результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно пострадал велосипедист", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Белгородом, Алексеевским и Валуйским округами сбиты 5 беспилотников, по Белгородскому округу совершены атаки 11 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены, ранены двое мужчин. По словам главы области, Борисовский и Красненский округа атаковали по одному БПЛА, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 32 боеприпаса и нанесены удары 60 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаШебекиноВячеслав Гладков
 
 
