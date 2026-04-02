ВСУ обстреляли курское приграничье 31 раз за сутки

КУРСК, 2 апр - РИА Новости. ВСУ 31 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, 47 беспилотников сбито над регионом, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 1 апреля до 07.00 2 апреля сбито 47 вражеских беспилотников различного типа. 31 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Max

Он добавил, что семь раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак в посёлке Жеденовский Хомутовского района повреждена сельскохозяйственная техника: трактор, прицеп, два комбайна. В посёлке Колячек повреждён автомобиль. В селе Калиновка на территории МКОУ "Калиновская средняя общеобразовательная школа" повреждены "Газель" и автобус "ПАЗ", а также ещё один автомобиль", - добавил глава региона.