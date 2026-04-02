Беспилотные войска нуждаются в кадрах, заявил Песков

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Созданные в России войска беспилотных систем нуждаются в кадрах, есть открытое предложение для тех, кто готов служить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что предложение о вступлении в этот род войск открыто для тех, кто готов служить.