Володин прокомментировал слова Каллас о нападениях России на другие страны
Володин прокомментировал слова Каллас о нападениях России на другие страны - РИА Новости, 02.04.2026
Володин прокомментировал слова Каллас о нападениях России на другие страны
Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о "нападениях России на другие страны" демонстрируют ее невежество и отсутствие образования, заявил председатель... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T08:54:00+03:00
2026-04-02T08:54:00+03:00
2026-04-02T11:52:00+03:00
россия
африка
в мире, россия, африка, кайя каллас, госдума рф, евросоюз, вячеслав володин
В мире, Россия, Африка, Кайя Каллас, Госдума РФ, Евросоюз, Вячеслав Володин
Володин прокомментировал слова Каллас о нападениях России на другие страны
Володин: слова Каллас о нападениях РФ на другие страны говорят о ее невежестве
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о "нападениях России на другие страны" демонстрируют ее невежество и отсутствие образования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Так он прокомментировал слова Каллас
, которая в очередной раз рассказала, что за последние сто лет Россия
якобы напала на 19 стран, не считая Африки
.
"Заявления Каллас говорят о ее невежестве и отсутствии образования. В Евросоюзе с кадрами, по-видимому, совсем плохо", — написал Володин
на платформе МAX
.
Спикер Госдумы
напомнил, что до середины XX века территории Африки были колониями европейских стран — Англии
, Франции
, Германии
, Бельгии
, Португалии
, Испании
и Италии
. Именно европейцы грабили континент, эксплуатировали население и вывозили природные богатства, тогда как СССР
помогал порабощенным народам обрести свободу, подчеркнул Володин.
"После уже не первых таких заявлений просто стыдно становится за тех, кто Каллас на эту работу назначал. И жалко граждан стран, которых она представляет от имени ЕС
. Неужели не могли найти человека, хоть немного разбирающегося в истории в первую очередь Европы
и Африки?!" — задался он вопросом.
Володин также отметил, что нынешнее руководство Евросоюза склонно к грабежам и кражам чужих денег.
"В очередной раз своровали доходы от наших замороженных активов. Которые придется возвращать с процентами. По-другому не будет! Все причастные к этому, включая Каллас, закончат в долговой яме. В ней сыро и холодно. Если кто-то из еврочиновников посчитает, что это угроза, — поняли правильно. Им с этим жить", — заключил он.
Каллас уже несколько раз обвиняла Россию в том, что за последние сто лет та "напала по меньшей мере на 19 стран", тогда как на саму Россию никто не нападал. После одного из таких заявлений Володин посоветовал главе евродипломатии обратиться к врачу, а официальный представитель российского МИД Мария Захарова
оценила ее знания школьного курса истории на двойку. При этом в дипслужбе Европейского союза затруднились разъяснить, какие именно страны Каллас имела в виду.