Рейтинг@Mail.ru
Как водолазы спасли двенадцать детей из подводной пещеры - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/vodolazy-2084290602.html
Как водолазы спасли двенадцать детей из подводной пещеры
Как водолазы спасли двенадцать детей из подводной пещеры - РИА Новости, 02.04.2026
Как водолазы спасли двенадцать детей из подводной пещеры
После футбольной тренировки мальчишки и их тренер отправились в пещеру — и исчезли. Весь мир следил за спасательной операцией, которую специалисты называли...
2026-04-02T18:39:00+03:00
2026-04-02T18:39:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573302996_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_4945607cc9bbebef954da0afed0b6c1a.jpg
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573302996_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_79e30d21653cdd7c472839a4238a7f4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Как водолазы спасли двенадцать детей из подводной пещеры

© Depositphotos.com / MacrolifeГрот Нептуна на мысе Каппо в Альгеро, Сардиния
Грот Нептуна на мысе Каппо в Альгеро, Сардиния - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© Depositphotos.com / Macrolife
Грот Нептуна на мысе Каппо в Альгеро, Сардиния
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. После футбольной тренировки мальчишки и их тренер отправились в пещеру — и исчезли. Весь мир следил за спасательной операцией, которую специалисты называли невозможной.
Что же произошло в тот роковой день?

Пропажа команды

Летом 2018-го футбольная команда "Дикие кабаны" из Северного Таиланда решила отметить день рождения одного из игроков необычным способом: 12 мальчиков от 11 до 16 лет вместе со своим 24-летним помощником тренера отправились исследовать пещеру Тхам Луанг.
Они вошли в нее 23 июня. Погода была сухой, проходы свободными. Мальчики планировали просто пройти вглубь пещеры и вернуться тем же путем. Но внезапно начались муссонные дожди — раньше обычного срока. Вода хлынула в пещеру и отрезала выход.
Команда оказалась в ловушке примерно в 2,5 километра от входа. У них не было еды. Воздух становился все более разреженным. Они пили воду, капавшую со стен пещеры, и ждали.
Через девять дней, 2 июля, их обнаружили водолазы. Парадокс заключался в том, что найти пропавших было лишь половиной дела.

План, который казался безумием

Половина пути от места, где находились дети, до выхода была затоплена мутной холодной водой. Проходы настолько узкие, что взрослому мужчине приходилось протискиваться боком, снимая баллоны. Видимость нулевая. Течение сильное.
Ждать, пока вода спадет естественным образом, означало провести в пещере еще семь месяцев. У детей уже начались инфекции ног и легких из-за грязи и сырости. Кислорода становилось все меньше.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДети играют в футбол на площадке
Дети играют в футбол на площадке в городе Байконур - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дети играют в футбол на площадке
Оставался один вариант — вывести их через затопленные участки. Но как? Дети не умели нырять с аквалангом. Они были измотаны физически и морально. Даже взрослые опытные дайверы с трудом проходили этот маршрут, цепляясь за страховочный трос в кромешной тьме.
Тогда появилась идея, от которой многие пришли в ужас.

Доктор не верил в успех

Ричард Харрис — анестезиолог и по совместительству опытный пещерный дайвер — был тем самым человеком, которого позвали для реализации плана. Когда ему предложили усыпить детей и транспортировать их под водой без сознания, его первой реакцией был отказ.
"Это самое безумное предложение, которое я когда-либо слышал. Я могу назвать сотню причин, почему это обречено на провал и убьет детей за считаные минуты", — признавался Харрис позже.
Но другого выхода не было.
По мнению некоторых участников операции, шансы на выживание оценивались в 20%. Восемь из десяти детей, по их расчетам, должны были погибнуть.

Детям связали руки

Спустя 15 дней после начала поисков был утвержден план спасения. В затопленную камеру доставили гидрокостюмы, полнолицевые маски с подачей кислорода и все необходимое для транспортировки детей под водой.
Перед эвакуацией каждого ребенка приводили в состояние глубокого сна. Им объясняли: ощущения будут необычными, но после пробуждения все закончится.
Голову и шею фиксировали на случай повреждений позвоночника при прохождении узких участков. Руки связывали за спиной. Это считалось критически важной мерой: в случае внезапного пробуждения под водой паника могла стоить жизни — и ребенку, и сопровождающему водолазу.
О начале операции сообщили родителям, но детали держали в секрете. О том, каким именно способом обеспечивалась безопасность детей, семьи узнали значительно позже.

Четыре часа под водой

Один водолаз вел одного спасаемого. Дайвер одной рукой держался за страховочный трос, другой — направлял тело ребенка. Путь занимал больше четырех часов.
© Fotolia / Guy BryantПодводная пещера
Подводная пещера - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Fotolia / Guy Bryant
Подводная пещера
На маршруте было несколько воздушных камер, где можно было всплыть на поверхность. Там ждали другие спасатели с запасными баллонами и дополнительными дозами седативных средств. Если ребенок начинал шевелиться или подавать признаки пробуждения, водолаз делал еще один укол — прямо в воде.
Самым страшным было то, что водолазы не могли постоянно проверять, дышит ли ребенок. Вода была мутной, видимость — нулевой. Главной задачей было не потерять страховочный трос и не разбить голову ребенка о камни в узких проходах. Только в воздушных камерах можно было убедиться, что ребенок жив.

Всего одна жертва

Операция длилась три дня, до 10 июля. Спасатели выводили по четыре-пять человек в день. Последним вышел тренер, который все эти дни поддерживал детей, учил их медитации, чтобы экономить кислород.
Был один погибший — Саман Кунан, бывший морской пехотинец, который умер от нехватки кислорода, доставляя баллоны в пещеру перед началом операции.
В 2022-м режиссер Рон Ховард снял фильм "Тринадцать жизней" с Колином Фарреллом и Вигго Мортенсеном в главных ролях. Картина основана на реальных событиях тех 18 дней.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала