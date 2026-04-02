Как водолазы спасли двенадцать детей из подводной пещеры

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. После футбольной тренировки мальчишки и их тренер отправились в пещеру — и исчезли. Весь мир следил за спасательной операцией, которую специалисты называли невозможной.

Что же произошло в тот роковой день?

Пропажа команды

Летом 2018-го футбольная команда "Дикие кабаны" из Северного Таиланда решила отметить день рождения одного из игроков необычным способом: 12 мальчиков от 11 до 16 лет вместе со своим 24-летним помощником тренера отправились исследовать пещеру Тхам Луанг.

Они вошли в нее 23 июня. Погода была сухой, проходы свободными. Мальчики планировали просто пройти вглубь пещеры и вернуться тем же путем. Но внезапно начались муссонные дожди — раньше обычного срока. Вода хлынула в пещеру и отрезала выход.

Команда оказалась в ловушке примерно в 2,5 километра от входа. У них не было еды. Воздух становился все более разреженным. Они пили воду, капавшую со стен пещеры, и ждали.

Через девять дней, 2 июля, их обнаружили водолазы. Парадокс заключался в том, что найти пропавших было лишь половиной дела.

План, который казался безумием

Половина пути от места, где находились дети, до выхода была затоплена мутной холодной водой. Проходы настолько узкие, что взрослому мужчине приходилось протискиваться боком, снимая баллоны. Видимость нулевая. Течение сильное.

Ждать, пока вода спадет естественным образом, означало провести в пещере еще семь месяцев. У детей уже начались инфекции ног и легких из-за грязи и сырости. Кислорода становилось все меньше.

Оставался один вариант — вывести их через затопленные участки. Но как? Дети не умели нырять с аквалангом. Они были измотаны физически и морально. Даже взрослые опытные дайверы с трудом проходили этот маршрут, цепляясь за страховочный трос в кромешной тьме.

Тогда появилась идея, от которой многие пришли в ужас.

Доктор не верил в успех

Ричард Харрис — анестезиолог и по совместительству опытный пещерный дайвер — был тем самым человеком, которого позвали для реализации плана. Когда ему предложили усыпить детей и транспортировать их под водой без сознания, его первой реакцией был отказ.

"Это самое безумное предложение, которое я когда-либо слышал. Я могу назвать сотню причин, почему это обречено на провал и убьет детей за считаные минуты", — признавался Харрис позже.

Но другого выхода не было.

По мнению некоторых участников операции, шансы на выживание оценивались в 20%. Восемь из десяти детей, по их расчетам, должны были погибнуть.

Детям связали руки

Спустя 15 дней после начала поисков был утвержден план спасения. В затопленную камеру доставили гидрокостюмы, полнолицевые маски с подачей кислорода и все необходимое для транспортировки детей под водой.

Перед эвакуацией каждого ребенка приводили в состояние глубокого сна. Им объясняли: ощущения будут необычными, но после пробуждения все закончится.

Голову и шею фиксировали на случай повреждений позвоночника при прохождении узких участков. Руки связывали за спиной. Это считалось критически важной мерой: в случае внезапного пробуждения под водой паника могла стоить жизни — и ребенку, и сопровождающему водолазу.

О начале операции сообщили родителям, но детали держали в секрете. О том, каким именно способом обеспечивалась безопасность детей, семьи узнали значительно позже.

Четыре часа под водой

Один водолаз вел одного спасаемого. Дайвер одной рукой держался за страховочный трос, другой — направлял тело ребенка. Путь занимал больше четырех часов.

На маршруте было несколько воздушных камер, где можно было всплыть на поверхность. Там ждали другие спасатели с запасными баллонами и дополнительными дозами седативных средств. Если ребенок начинал шевелиться или подавать признаки пробуждения, водолаз делал еще один укол — прямо в воде.

Самым страшным было то, что водолазы не могли постоянно проверять, дышит ли ребенок. Вода была мутной, видимость — нулевой. Главной задачей было не потерять страховочный трос и не разбить голову ребенка о камни в узких проходах. Только в воздушных камерах можно было убедиться, что ребенок жив.

Всего одна жертва

Операция длилась три дня, до 10 июля. Спасатели выводили по четыре-пять человек в день. Последним вышел тренер, который все эти дни поддерживал детей, учил их медитации, чтобы экономить кислород.

Был один погибший — Саман Кунан, бывший морской пехотинец, который умер от нехватки кислорода, доставляя баллоны в пещеру перед началом операции.