Тверская область
 
16:48 02.04.2026
В Верхневолжье отремонтируют 131 объект образования по решению Королева
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В текущем году на территории Тверской области по решению врио губернатора Виталия Королева планируют обновить 131 учреждение образования за счет областных средств, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В каких учреждениях проведут работы - определили на заседании президиума регионального правительства под руководством главы Верхневолжья.
О проведении ремонтов в школах, детсадах и ДШИ Королев принимает решение, в том числе во время посещения округов региона. Так, в конце февраля он побывал в детской школе искусств №2 города Кимры, где пообщался с педагогами. Во время разговора была затронута и тема укрепления материально-технической базы учреждения. В итоге ДШИ вошла в список дополнительных объектов, в 2026 году здесь выполнят комплекс ремонтных работ. Также заменят окна в ржевском Доме детского творчества. Всего в этом году в Верхневолжье, учитывая эти объекты, отремонтируют девять учреждений допобразования.
Региональная программа ремонта образовательных учреждений в Верхневолжье на 2026 год предусматривала 48 школ и 61 детский сад.
По решению Королева дополнительно обновят четыре школы и пять детсадов. Капитально отремонтируют здания и помещения средней школы №4 Твери, Торопецкой гимназии имени Патриарха Тихона и кровлю торжокской гимназии №7, закупят оборудование для столовой Мирновской СОШ имени А.А. Воскресенского Торжокского округа.
В детском саду №4 поселка Максатиха проведут капремонт помещений, в детсадах №№33 и 164 Твери обновят кровлю и санузлы соответственно. В детских садах №№2 и 22 в Ржевском округе планируется заменить окна.
В целом с учетом этих дополнительных учреждений и других региональных программ по модернизации учебных заведений в 2026 году в Тверской области отремонтируют 131 объект.
Создание современных и безопасных условий для обучения подрастающего поколения – один из приоритетов, обозначенных врио губернатора. В учреждениях проводятся ремонты, закупается новое оборудование, обустраиваются места для внеурочной деятельности, патриотической работы, углубленного изучения разных предметов. Эта работа соответствует задачам президентского национального проекта "Молодежь и дети".
Тверская областьТверьВиталий КоролевКимрыКапремонтШколы
 
 
