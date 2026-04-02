Киев готовит "цветную революцию" после выборов в Венгрии, считает Симич - РИА Новости, 03.04.2026
21:03 02.04.2026 (обновлено: 11:46 03.04.2026)
Киев готовит "цветную революцию" после выборов в Венгрии, считает Симич
Киев готовит "цветную революцию" после выборов в Венгрии, считает Симич - РИА Новости, 03.04.2026
Киев готовит "цветную революцию" после выборов в Венгрии, считает Симич
Советник главы правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорада Додика – Перо Симич - сообщил... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-02T21:03:00+03:00
2026-04-03T11:46:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
милорад додик
александр вучич
эмир кустурица
евросоюз
украина
венгрия
киев
в мире, украина, венгрия, киев, милорад додик, александр вучич, эмир кустурица, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Милорад Додик, Александр Вучич, Эмир Кустурица, Евросоюз
Киев готовит "цветную революцию" после выборов в Венгрии, считает Симич

РИА Новости: в РС БиГ считают, что Киев готовит "цветную революцию" в Венгрии

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 апр – РИА Новости. Советник главы правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорада Додика – Перо Симич - сообщил РИА Новости, что по данным его коллег, спецслужбы Украины готовят "цветную революцию" после выборов в Венгрии, назначенных 12 апреля.
"От нескольких коллег-журналистов на Украине я узнал о том, что спецслужбы Киева готовятся после выборов в Венгрии устроить "цветную революцию" против Орбана и партии "Фидес". Это может быть только в интересах европейских глобалистов. Возможно, и соцопросы, которые показывают, что Фидес может проиграть на выборах, финансировались из Украины", - сказал советник Додика и напомнил о задержании венгерскими властями 40 миллионов долларов, перевозившихся украинскими инкассаторами.
Собеседник агентства отметил, что руководство РС БиГ и президент Сербии Александр Вучич постоянно поддерживают Орбана и его политику. Додик и сербский режиссер Эмир Кустурица в марте записали совместное видеообращение поддержки премьеру Венгрии. Додик ранее заявлял, что Орбан всегда будет другом Республики Сербской.
"Милорад Додик однозначно говорит, что победа Орбана важна для всех сербов", - подчеркнул Симич.
Советник Додика также обратил внимание, что послом Украины в Сербии осенью 2025 года был назначен бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны и экс-глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, который во время майдана предположительно контактировал с послом Швеции в Киеве в 2013-2016 годах, сейчас главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса", которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
В миреУкраинаВенгрияКиевМилорад ДодикАлександр ВучичЭмир КустурицаЕвросоюз
 
 
