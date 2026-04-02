БЕЛГРАД, 2 апр – РИА Новости. Советник главы правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорада Додика – Перо Симич - сообщил РИА Новости, что по данным его коллег, спецслужбы Украины готовят "цветную революцию" после выборов в Венгрии, назначенных 12 апреля.

"Милорад Додик однозначно говорит, что победа Орбана важна для всех сербов", - подчеркнул Симич.

Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса", которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.