БЕЛГРАД, 2 апр – РИА Новости. Советник главы правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорада Додика – Перо Симич - сообщил РИА Новости, что по данным его коллег, спецслужбы Украины готовят "цветную революцию" после выборов в Венгрии, назначенных 12 апреля.
"От нескольких коллег-журналистов на Украине я узнал о том, что спецслужбы Киева готовятся после выборов в Венгрии устроить "цветную революцию" против Орбана и партии "Фидес". Это может быть только в интересах европейских глобалистов. Возможно, и соцопросы, которые показывают, что Фидес может проиграть на выборах, финансировались из Украины", - сказал советник Додика и напомнил о задержании венгерскими властями 40 миллионов долларов, перевозившихся украинскими инкассаторами.
Собеседник агентства отметил, что руководство РС БиГ и президент Сербии Александр Вучич постоянно поддерживают Орбана и его политику. Додик и сербский режиссер Эмир Кустурица в марте записали совместное видеообращение поддержки премьеру Венгрии. Додик ранее заявлял, что Орбан всегда будет другом Республики Сербской.
"Милорад Додик однозначно говорит, что победа Орбана важна для всех сербов", - подчеркнул Симич.
Советник Додика также обратил внимание, что послом Украины в Сербии осенью 2025 года был назначен бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны и экс-глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, который во время майдана предположительно контактировал с послом Швеции в Киеве в 2013-2016 годах, сейчас главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса", которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.