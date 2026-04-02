Торжественная церемония открытия после ремонта воинского захоронения в селе Шагвар, Венгрия

В Венгрии после ремонта открыли два советских воинских захоронения

ШАГВАР/ШИОФОК (Венгрия), 2 апр - РИА Новости. Два советских воинских захоронения, одно из которых было отремонтировано посольством РФ в Будапеште, а второе - российским соотечественником, врачом Дмитрием Скопинцевым, были открыты при участии российских и белорусских дипломатов, местных властей и жителей в селе Шагвар и городе Шиофок на озере Балатон, передает корреспондент РИА Новости.

"Российское воинское захоронение в селе Шагвар было оборудовано в 1945 году. В четырех братских и трех индивидуальных могилах здесь покоятся советские бойцы и офицеры, погибшие и умершие от ран в ходе Балатонской оборонительной операции... Благодаря архивной работе, проведенной представительством министерства обороны по военно-мемориальной работе в Венгрии , удалось уточнить персональные данные захороненных здесь советских воинов, при этом имена многих погибших были установлены впервые. Всего на плитах захоронения теперь увековечено 86 имен", - сказал на церемонии советник-посланник российского посольства Тигран Гарибян.

Дипломат поблагодарил за содействие в ремонте военно-исторический институт и музей министерства обороны Венгрии, лично российского соотечественника Дмитрия Скопинцева, а также администрацию села Шагвар.

Вице-мэр Шагвара Норберт Шарвари отметил, что ремонт был выполнен на высоком уровне, и подчеркнул, что в Венгрии с уважением относятся к памяти павших.

К отреставрированному обелиску цветы и венки возложили представители посольств и военных атташатов России Белоруссии в Венгрии, замглавы администрации Шагвара, Российско-венгерского общества города Капошвар, а также российские соотечественники и местные жители.

Затем состоялось возложение цветов и венков к советскому воинскому захоронению в городе Шиофок, ремонт которого за свой счет выполнил живущий в городе российский соотечественник, директор врачебной клиники Дмитрий Скопинцев. Как он сообщил, в братских могилах покоятся 460 советских воинов.