В Венгрии после ремонта открыли два советских воинских захоронения

ШАГВАР/ШИОФОК (Венгрия), 2 апр - РИА Новости. Два советских воинских захоронения, одно из которых было отремонтировано посольством РФ в Будапеште, а второе - российским соотечественником, врачом Дмитрием Скопинцевым, были открыты при участии российских и белорусских дипломатов, местных властей и жителей в селе Шагвар и городе Шиофок на озере Балатон, передает корреспондент РИА Новости.
"Российское воинское захоронение в селе Шагвар было оборудовано в 1945 году. В четырех братских и трех индивидуальных могилах здесь покоятся советские бойцы и офицеры, погибшие и умершие от ран в ходе Балатонской оборонительной операции... Благодаря архивной работе, проведенной представительством министерства обороны по военно-мемориальной работе в Венгрии, удалось уточнить персональные данные захороненных здесь советских воинов, при этом имена многих погибших были установлены впервые. Всего на плитах захоронения теперь увековечено 86 имен", - сказал на церемонии советник-посланник российского посольства Тигран Гарибян.
Дипломат поблагодарил за содействие в ремонте военно-исторический институт и музей министерства обороны Венгрии, лично российского соотечественника Дмитрия Скопинцева, а также администрацию села Шагвар.
Вице-мэр Шагвара Норберт Шарвари отметил, что ремонт был выполнен на высоком уровне, и подчеркнул, что в Венгрии с уважением относятся к памяти павших.
К отреставрированному обелиску цветы и венки возложили представители посольств и военных атташатов России и Белоруссии в Венгрии, замглавы администрации Шагвара, Российско-венгерского общества города Капошвар, а также российские соотечественники и местные жители.
Затем состоялось возложение цветов и венков к советскому воинскому захоронению в городе Шиофок, ремонт которого за свой счет выполнил живущий в городе российский соотечественник, директор врачебной клиники Дмитрий Скопинцев. Как он сообщил, в братских могилах покоятся 460 советских воинов.
В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек.