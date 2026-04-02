Венгрия сохранит замороженные цены на топливо, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 2 апр - РИА Новости. Венгрия сохранит замороженные цены на бензин и дизельное топливо вопреки угрозам Еврокомиссии, чтобы ее жители не страдали от нефтяной блокады Украины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы получили очередное письмо с угрозами от Еврокомиссии. В Брюсселе требуют, чтобы мы не предоставляли венграм топливо дешевле, чем иностранцам. Но в Брюсселе должны также понимать, что Венгрия одновременно борется с украинской нефтяной блокадой и глобальным энергетическим кризисом, стучащимся в наши двери. Мы, венгры, не можем смириться с тем, что в этой ситуации ЕК, вместо помощи, снова нападает", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Венгерский премьер подчеркнул, что власти не позволят венгерским гражданам столкнуться с последствиями "украинского шантажа".
"Поэтому в течение дня я сообщу председателю Еврокомиссии, что Венгрия сохранит систему защищенных цен на топливо. И защищенные цены по-прежнему будут доступны только венгерским семьям, венгерским предприятиям и венгерским фермерам. Европа остается союзом наций, а не королевством, управляемым из Брюсселя. Для нас Венгрия на первом месте", - отметил он.
Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничило цену на бензин и дизтопливо для венгерских автомобилей, а также запретило экспорт нефти, бензина и дизтоплива. Решение о заморозке цен было принято на внеочередном заседании правительства в связи с резким ростом цен на топливо в Европе вследствие эскалации на Ближнем Востоке и остановки Украиной нефтепровода "Дружба", затронувшими и Венгрию.
Ограниченная цена 595 форинтов (1,75 доллара) за литр на бензин и 615 форинтов (1,8 доллара) на дизельное топливо распространяется только на транспортные средства с венгерскими номерами, а также на фермеров, перевозчиков и венгерские предприятия. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что ограничение цены на топливо будет сохраняться до тех пор, пока она сама естественным образом не вернется к значениям ниже потолка.
