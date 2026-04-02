Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/vengrija-2084795860.html
Венгрия сохранит замороженные цены на топливо, заявил Орбан
Венгрия сохранит замороженные цены на топливо, заявил Орбан
Венгрия сохранит замороженные цены на бензин и дизельное топливо вопреки угрозам Еврокомиссии, чтобы ее жители не страдали от нефтяной блокады Украины, заявил... РИА Новости, 02.04.2026
в мире
венгрия
брюссель
украина
виктор орбан
еврокомиссия
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
https://ria.ru/20260402/druzhba-2084636178.html
https://ria.ru/20260401/ukraina-2084305389.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Орбан: Венгрия сохранит замороженные цены на топливо вопреки угрозам ЕК

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 2 апр - РИА Новости. Венгрия сохранит замороженные цены на бензин и дизельное топливо вопреки угрозам Еврокомиссии, чтобы ее жители не страдали от нефтяной блокады Украины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы получили очередное письмо с угрозами от Еврокомиссии. В Брюсселе требуют, чтобы мы не предоставляли венграм топливо дешевле, чем иностранцам. Но в Брюсселе должны также понимать, что Венгрия одновременно борется с украинской нефтяной блокадой и глобальным энергетическим кризисом, стучащимся в наши двери. Мы, венгры, не можем смириться с тем, что в этой ситуации ЕК, вместо помощи, снова нападает", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Дипломат Тяпкин: провокации на "Дружбе" перед выборами в Венгрии неслучайны
2 апреля, 09:00
Венгерский премьер подчеркнул, что власти не позволят венгерским гражданам столкнуться с последствиями "украинского шантажа".
"Поэтому в течение дня я сообщу председателю Еврокомиссии, что Венгрия сохранит систему защищенных цен на топливо. И защищенные цены по-прежнему будут доступны только венгерским семьям, венгерским предприятиям и венгерским фермерам. Европа остается союзом наций, а не королевством, управляемым из Брюсселя. Для нас Венгрия на первом месте", - отметил он.
Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничило цену на бензин и дизтопливо для венгерских автомобилей, а также запретило экспорт нефти, бензина и дизтоплива. Решение о заморозке цен было принято на внеочередном заседании правительства в связи с резким ростом цен на топливо в Европе вследствие эскалации на Ближнем Востоке и остановки Украиной нефтепровода "Дружба", затронувшими и Венгрию.
Ограниченная цена 595 форинтов (1,75 доллара) за литр на бензин и 615 форинтов (1,8 доллара) на дизельное топливо распространяется только на транспортные средства с венгерскими номерами, а также на фермеров, перевозчиков и венгерские предприятия. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что ограничение цены на топливо будет сохраняться до тех пор, пока она сама естественным образом не вернется к значениям ниже потолка.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
"Скоро ощутит". На Западе забили тревогу из-за угрозы Европе от Украины
1 апреля, 16:19
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала