Онколог рассказал, когда может начаться широкое применение вакцины от рака - РИА Новости, 02.04.2026
18:03 02.04.2026 (обновлено: 19:18 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/vaktsina-2084841649.html
Онколог рассказал, когда может начаться широкое применение вакцины от рака
Онколог рассказал, когда может начаться широкое применение вакцины от рака - РИА Новости, 02.04.2026
Онколог рассказал, когда может начаться широкое применение вакцины от рака
Путь к широкому применению вакцины от рака может занять долгое время, осязаемые результаты использования препарата появятся не раньше, чем через два-три года,... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T18:03:00+03:00
2026-04-02T19:18:00+03:00
россия, михаил мурашко, онкология
Россия, Михаил Мурашко, Онкология
Онколог рассказал, когда может начаться широкое применение вакцины от рака

Онколог Евсеев: результаты использования препарата появятся через 2-3 года

Сотрудница онкологического диспансера в одном из новых операционных залов. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Путь к широкому применению вакцины от рака может занять долгое время, осязаемые результаты использования препарата появятся не раньше, чем через два-три года, считает онколог-химиотерапевт, руководитель медицинского совета фонда "Не напрасно" Владислав Евсеев.
В среду первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что министерство выдало разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК".
"Путь от того, как препарат только попадает в клинику, до его широкого применения занимает многие-многие годы, обычно от 5 до 10 лет. Первый пациент только включен в исследование, у него только начато лечение. Скорее всего, мы узнаем осязаемые результаты через довольно большой срок. Не раньше, чем через два-три года", - сказал Евсеев интернет-изданию "Лента.ру".
По его словам, исследования вакцины от меланомы кожи, которую ввели первому пациенту, только начались.
Вакцина "НЕООНКОВАК" была разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.
В ноябре 2025 года Минздрав РФ также выдал разрешение на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "Онкопепт" для лечения колоректального рака.
