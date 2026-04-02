Использование пестицидов должно быть грамотным, заявил Патрушев

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В России нужно повышать урожайность, при этом использование пестицидов должно быть обоснованным и грамотным, заявили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
Патрушев в четверг принял участие в итоговой коллегии Россельхознадзора, в рамках которой были обозначены итоги работы в прошедшем году и намечены задачи на перспективу.
"Учитывая необходимость наращивать объемы продукции, на первый план выходит задача по росту урожайности. Тем не менее, любое использование пестицидов должно быть обоснованным и грамотным. Необходимо также сосредоточиться на создании качественной нормативной базы, регулирующей применение средств защиты растений и удобрений", - приводятся слова Патрушева в сообщении.
Так, Госдумой и Советом Федерации одобрен закон о наделении Россельхознадзора полномочиями по недопущению обращения пестицидов и агрохимикатов вне системы прослеживаемости. С 1 марта 2027 года вся подобная продукция, данные о которой не внесены во ФГИС "Сатурн", будет подлежать утилизации. Кроме того, в правительстве разрабатывается методика для учета потребности сельхозземель в питательных элементах для обеспечения урожайности, добавили в сообщении.
Также обсуждалось, что подведомственным учреждениям Россельхознадзора было поручено совершенствовать средства диагностики и вакцинации. Отмечается, что крайне важной составляющей является эффективная система учета животных. "Крайне важной является и эффективно работающая система учета животных. Для этого уже есть отдельный компонент в системе "ВетИС", а правительством России обеспечено принятие всей необходимой нормативной базы. Охват маркировкой должен быть стопроцентным, а особое внимание необходимо уделять учету поголовья в личных подсобных хозяйствах", сообщили там.