Использование пестицидов должно быть грамотным, заявил Патрушев

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В России нужно повышать урожайность, при этом использование пестицидов должно быть обоснованным и грамотным​, заявили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

"Учитывая необходимость наращивать объемы продукции, на первый план выходит задача по росту урожайности. Тем не менее, любое использование пестицидов должно быть обоснованным и грамотным. Необходимо также сосредоточиться на создании качественной нормативной базы, регулирующей применение средств защиты растений и удобрений", - приводятся слова Патрушева в сообщении.