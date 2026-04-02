Использование пестицидов должно быть грамотным, заявил Патрушев
16:00 02.04.2026
Использование пестицидов должно быть грамотным, заявил Патрушев
Использование пестицидов должно быть грамотным, заявил Патрушев - РИА Новости, 02.04.2026
Использование пестицидов должно быть грамотным, заявил Патрушев
В России нужно повышать урожайность, при этом использование пестицидов должно быть обоснованным и грамотным​, заявили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
2026-04-02T16:00:00+03:00
2026-04-02T16:00:00+03:00
россия
дмитрий патрушев
россия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981238708_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_f1a97847431ec6249d162f8b4b6191e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий патрушев
Россия, Дмитрий Патрушев
Использование пестицидов должно быть грамотным, заявил Патрушев

Патрушев: использование пестицидов для роста урожайности должно быть грамотным

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В России нужно повышать урожайность, при этом использование пестицидов должно быть обоснованным и грамотным​, заявили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
Патрушев в четверг принял участие в итоговой коллегии Россельхознадзора, в рамках которой были обозначены итоги работы в прошедшем году и намечены задачи на перспективу.
"Учитывая необходимость наращивать объемы продукции, на первый план выходит задача по росту урожайности. Тем не менее, любое использование пестицидов должно быть обоснованным и грамотным. Необходимо также сосредоточиться на создании качественной нормативной базы, регулирующей применение средств защиты растений и удобрений", - приводятся слова Патрушева в сообщении.
В России хотят усилить борьбу с контрафактными пестицидами и агрохимикатами
16 марта, 13:47
Так, Госдумой и Советом Федерации одобрен закон о наделении Россельхознадзора полномочиями по недопущению обращения пестицидов и агрохимикатов вне системы прослеживаемости. С 1 марта 2027 года вся подобная продукция, данные о которой не внесены во ФГИС "Сатурн", будет подлежать утилизации. Кроме того, в правительстве разрабатывается методика для учета потребности сельхозземель в питательных элементах для обеспечения урожайности, добавили в сообщении.
Также обсуждалось, что подведомственным учреждениям Россельхознадзора было поручено совершенствовать средства диагностики и вакцинации. Отмечается, что крайне важной составляющей является эффективная система учета животных. "Крайне важной является и эффективно работающая система учета животных. Для этого уже есть отдельный компонент в системе "ВетИС", а правительством России обеспечено принятие всей необходимой нормативной базы. Охват маркировкой должен быть стопроцентным, а особое внимание необходимо уделять учету поголовья в личных подсобных хозяйствах", сообщили там.
Россельхознадзор: в Новосибирской области устранили все очаги пастереллеза
РоссияДмитрий Патрушев
 
 
