Директор нацпарка на Украине трудоустраивал мужчин ради брони от ВСУ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Руководитель национального природного парка в Николаевской области на юге Украины организовал схему фиктивного трудоустройства сограждан: они получали бронь от мобилизации, а он забирал часть их зарплаты, сообщает госбюро расследований Украины (ГБР).
"Сотрудники ГБР установили новые факты противоправной деятельности руководителя Национального природного парка "Белобережье Святослава" в Николаевской области. Организовал фиктивное трудоустройство мужчин, стремившихся получить бронь от мобилизации. Использовал еще одну схему – оформил на работу знакомого, который не нуждался в бронировании, но регулярно передавал часть зарплаты руководителю… ему безосновательно выплатили почти полмиллиона гривен (11,4 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Сообщается, что ранее директор нацпарка был разоблачен на схеме "откатов" из премий подчиненных. По данным ГБР, директор вместе с бухгалтером начиная с 2022 года ежемесячно забирали у сотрудников часть начисленных им премий, украв около 68,5 тысячи долларов. Сообщается, что директор уже уволен, ему предъявлены обвинения по уголовным статьям о препятствовании деятельности ВСУ в особый период, о растрате и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы.
