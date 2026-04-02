РВСН провели учения с комплексами "Ярс" в Сибири

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения провели учения с ракетным комплексами "Ярс" в Сибири, сообщили в Минобороны РФ.
"Ракетные войска стратегического назначения завершили командно-штабное учение в Сибири", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учений расчеты передвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" отработали передвижение с рассредоточением и смену полевых позиций. Также им приходилось преодолевать участки условно зараженной местности, проводить инженерное оборудование, маскировку и охрану.
Кроме того, военнослужащие вывели части и подразделения из-под ударов условного противника и организовали противодействие современным средствам воздушного нападения. Оповещение об угрозе воздушного нападения проводилось во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.
"В ходе учения особое внимание уделялось охране и обороне колонн ПРГК "Ярс" на марше и полевых позициях. Для воздушной разведки маршрутов движения техники, поиска и обнаружения условных диверсантов задействовались армейская авиация и БПЛА различного типа", - рассказали в МО РФ.
В ведомстве отметили, что за счет этого удалось обнаружить диверсионно-разведывательные группы на дальних подступах к полевым позициям и своевременно их нейтрализовать.
Подразделение войск радиационной, химической и биологической защиты отработало маскировку колонн крупногабаритной техники с помощью аэрозольных завес.
По сценарию учений, один из ракетных полков преодолел зараженный участок. После того, как технику вывели из зоны условного радиоактивного заражения, подразделения РХБЗ провели ее полную специальную обработку.
"Прошедшее командно-штабное учение показало высокий уровень профессионализма личного состава и надежность ракетной техники. Военнослужащие выполнили различные задачи, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий и освоению новых районов боевого патрулирования", - подчеркнули в МО РФ.
