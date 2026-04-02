РВСН провели учения с комплексами "Ярс" в Сибири

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения провели учения с ракетным комплексами "Ярс" в Сибири, сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетные войска стратегического назначения завершили командно-штабное учение в Сибири", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений расчеты передвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" отработали передвижение с рассредоточением и смену полевых позиций. Также им приходилось преодолевать участки условно зараженной местности, проводить инженерное оборудование, маскировку и охрану.

Кроме того, военнослужащие вывели части и подразделения из-под ударов условного противника и организовали противодействие современным средствам воздушного нападения. Оповещение об угрозе воздушного нападения проводилось во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

"В ходе учения особое внимание уделялось охране и обороне колонн ПРГК "Ярс" на марше и полевых позициях. Для воздушной разведки маршрутов движения техники, поиска и обнаружения условных диверсантов задействовались армейская авиация и БПЛА различного типа", - рассказали в МО РФ

В ведомстве отметили, что за счет этого удалось обнаружить диверсионно-разведывательные группы на дальних подступах к полевым позициям и своевременно их нейтрализовать.

Подразделение войск радиационной, химической и биологической защиты отработало маскировку колонн крупногабаритной техники с помощью аэрозольных завес.

По сценарию учений, один из ракетных полков преодолел зараженный участок. После того, как технику вывели из зоны условного радиоактивного заражения, подразделения РХБЗ провели ее полную специальную обработку.