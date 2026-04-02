Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 02.04.2026 (обновлено: 10:00 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/uchebniki-2084670235.html
Глава РАН рассказал, когда появятся новые учебники по математике и физике
общество
россия
геннадий красников
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084268943_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_b64cfe1e1dcfe85e0360d5343797332a.jpg
https://ria.ru/20260311/uchebnik-2079958094.html
россия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084268943_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_9092d45a4517c36fe2a320310d6c4657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Красников: новые учебники по математике и физике появятся в школах в 2027 году

© РИА НовостиГлава Российской академии наук Геннадий Красников
Глава Российской академии наук Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости
Глава Российской академии наук Геннадий Красников
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Новые единые учебники по естественным наукам начнут появляться в российских школах в 2027 году, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников.
"В последнее время много дискуссий велось о том, как должно развиваться школьное образование. Академия наук в этом процессе тоже участвует", - сказал Красников.
Он напомнил, что два года назад на РАН была возложена функция экспертизы школьных учебников и учебных пособий.
"Кроме того, у нас также есть договоренность с Минпросвещения России, и ученые Академии наук готовят единые учебники и учебные пособия по таким предметам, как математика, физика, информатика, химия, биология. Мы планируем, что в 2027 году первые такие учебники начнут появляться в школах", - добавил глава РАН.
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Кравцов рассказал, когда Минпросвещения подготовит единые школьные учебники
11 марта, 14:09
 
ОбществоРоссияГеннадий КрасниковРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала